Productora confirma lo que viene para canal 7 tras el final de Batalla de karaoke

La productora de Teletica Formatos, Vivian Peraza, confirmó cuál será el próximo gran formato que llegará a las noches de domingo de canal 7 tras el final de Batalla de karaoke.

La televisora transmitirá este 31 de mayo la última gala de la primera temporada del programa de canto aficionado, una producción que sorprendió a muchos durante el primer semestre del 2026.

Sin embargo, el cierre del espacio marcará el inicio de otro importante proyecto para el canal.

Batalla de karaoke se estrenó el domingo 12 de abril. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly ARce)

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Este programa vuelve en el 2026

En conversación con La Teja, Vivian Peraza confirmó que para la segunda mitad del año regresará Mira quién baila con una nueva temporada.

“Para el segundo semestre sí, confirmado, regresa Mira quién baila en su nueva temporada y eso es lo que haremos finalizando Batalla de karaoke: nos pondremos a trabajar para presentar a los nuevos 10 famosos y 10 bailarines que conformarán Mira quién baila 2026”, contó la productora.

El reality de baile se convirtió en el reemplazo oficial de Dancing with the Stars y logró consolidarse rápidamente entre la audiencia costarricense.

Aunque Vivian no adelantó la fecha exacta del estreno, tradicionalmente este tipo de formatos Teletica los pone al aire durante setiembre.

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Vivian Peraza es la productora de los grandes programas de canal 7. Fotografía: Archivo LT. (Instagram)

Teletica agradece el apoyo del público

Peraza aseguró que una de las mayores satisfacciones para la televisora es el respaldo constante que reciben las producciones familiares de canal 7.

“Siempre felices por el recibimiento del público y por llevar sano entretenimiento familiar a la televisión nacional los domingos”, reiteró.

La productora destacó que el apoyo de los televidentes mantiene viva la ilusión de seguir apostando por grandes formatos de entretenimiento nacional.

¿Habrá segunda temporada de Batalla de karaoke?

Durante la conversación con este medio, Vivian también hizo un balance muy positivo de la primera temporada de Batalla de karaoke y dejó abierta la posibilidad de un regreso en el 2027.

“Cerramos satisfechos con el recibimiento del público porque sabemos que el proyecto, más allá del GAM, en los pueblos fue todo un éxito, porque sentimos el cariño cada vez que vamos. Pero más allá de que yo lo diga, hay números que lo confirman, pese a lo que está pasando actualmente y pese a que nos enfrentamos a la competencia que se le respeta también. Cerramos (la temporada del programa de canto aficionado) muy contentos y con mucha esperanza de que podamos realizar la segunda temporada y que el público nos pueda aceptar como en esta primera temporada”, comentó la productora.

Además, recordó que para la gran final los participantes interpretarán dos canciones: una en solitario y otra a dueto con reconocidos artistas nacionales.

Mariana Uriarte y Michael Rubí son los actuales campeones de Mira quién baila. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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“Aquí no estamos buscando al cantante más afinado o con mejor técnica, sino al que conecte con la audiencia; por esa razón no hay jueces dentro del programa”, aclaró.