Estos son los detalles del funeral de Franklin Rodríguez, dueño del grupo Uranio

Franklin Rodríguez Solano, vocalista y fundador del grupo Uranio falleció este 24 de noviembre de 2025. (redes/Facebook)

La música costarricense está de luto este lunes tras confirmarse la muerte del cantante Franklin Rodríguez Solano, dueño y vocalista de la agrupación Uranio, famosa por poner a bailar a generaciones enteras.

El querido músico, de 62 años, falleció este 24 de noviembre víctima de un infarto. Según trascendió, Rodríguez tenía varios días internado en el hospital Calderón Guardia debido a complicaciones cardíacas, situación que ya mantenía preocupados a sus familiares y compañeros de agrupación.

La familia del cantante ya confirmó los datos de su velatorio y despedida y dieron a conocer que su cuerpo será velado este lunes a partir de las 5 p.m., en la capilla La Milagrosa, ubicada detrás de la iglesia de Guadalupe, en Cartago.

Franklin Rodríguez será sepultado este martes en su amado Cartago. (redes/Facebook)

Las honras fúnebres se realizarán este martes 25 de noviembre, a las 10 a.m., en la iglesia de Guadalupe, también en territorio cartaginés. Posteriormente, Rodríguez será sepultado en el cementerio general de la provincia, donde sus seres queridos y compañeros de vida le darán el último adiós.

El grupo Uranio ha popularizado temas como “Camino hacia el altar”. “Ella” y “Recuerdos de amor” y tiene más de 45 años de trayectoria musical.