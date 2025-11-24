Farándula

Estos son los detalles del funeral de Franklin Rodríguez, dueño del grupo Uranio

El músico Franklin Rodríguez, dueño del grupo Uranio, será sepultado en su amado Cartago

Por Silvia Núñez
Franklin Rodríguez Solano, vocalista y fundador del grupo Uranio falleció este 24 de noviembre de 2025.
La música costarricense está de luto este lunes tras confirmarse la muerte del cantante Franklin Rodríguez Solano, dueño y vocalista de la agrupación Uranio, famosa por poner a bailar a generaciones enteras.

El querido músico, de 62 años, falleció este 24 de noviembre víctima de un infarto. Según trascendió, Rodríguez tenía varios días internado en el hospital Calderón Guardia debido a complicaciones cardíacas, situación que ya mantenía preocupados a sus familiares y compañeros de agrupación.

La familia del cantante ya confirmó los datos de su velatorio y despedida y dieron a conocer que su cuerpo será velado este lunes a partir de las 5 p.m., en la capilla La Milagrosa, ubicada detrás de la iglesia de Guadalupe, en Cartago.

Franklin Rodríguez será sepultado este martes en su amado Cartago. (redes/Facebook)

Las honras fúnebres se realizarán este martes 25 de noviembre, a las 10 a.m., en la iglesia de Guadalupe, también en territorio cartaginés. Posteriormente, Rodríguez será sepultado en el cementerio general de la provincia, donde sus seres queridos y compañeros de vida le darán el último adiós.

El grupo Uranio ha popularizado temas como “Camino hacia el altar”. “Ella” y “Recuerdos de amor” y tiene más de 45 años de trayectoria musical.

Franklin RodríguezGrupo Uraniofallece dueño grupo Uranio
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

