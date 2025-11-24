Muere músico nacional y dueño de famoso grupo cartaginés

La música de salón está de luto. Este lunes 24 de noviembre falleció el cantante nacional Franklin Rodríguez Solano, reconocido vocalista y propietario de la emblemática agrupación cartaginesa Uranio, una de las más queridas por los fiebres del baile y las fiestas familiares.

Rodríguez, de 62 años, dejó una huella profunda en la escena musical nacional gracias a su voz, su carisma en el escenario y al legado de canciones que marcaron generaciones. Entre ellas destaca el clásico “Camino hacia el altar”, tema infaltable en bodas, serenatas, karaokes o en cualquier fiesta.

El Grupo Uranio está de luto tras la muerte de su vocalista y fundador, Franklin Rodríguez (primero a la izquierda) (redes/Facebook)

El Tribunal Supremo de Elecciones confirmó su fallecimiento ocurrido este lunes en el sector de El Carmen, en San José.

El músico Franklin Rodríguez Solano falleció a los 62 años y su grupo se presentó varias veces en Sin Complejos de René Barboza o en Sábado Feliz. (redes/Facebook)

Causas se desconocen

Hasta ahora, las causas de su muerte no han trascendido, pero la noticia ya provoca una ola de mensajes de tristeza y agradecimiento en redes sociales, donde muchos lo recuerdan como un artista sencillo, amable y siempre entregado a su público.

Uranio, bajo su liderazgo, se convirtió en un grupo infaltable en bailongos, salones comunales, ferias, turnos y eventos privados en todo el país.

Paz a sus restos y consuelo para su familia, amigos y seguidores. El país despide hoy a una de las voces más queridas de la música popular.