Muere músico nacional y dueño de famoso grupo cartaginés

La música de salón está de luto. Este lunes 24 de noviembre falleció el cantante nacional Franklin Rodríguez Solano, reconocido vocalista y propietario de la emblemática agrupación cartaginesa Uranio, una de las más queridas por los fiebres del baile y las fiestas familiares.
Rodríguez, de 62 años, dejó una huella profunda en la escena musical nacional gracias a su voz, su carisma en el escenario y al legado de canciones que marcaron generaciones. Entre ellas destaca el clásico “Camino hacia el altar”, tema infaltable en bodas, serenatas, karaokes o en cualquier fiesta.
El Tribunal Supremo de Elecciones confirmó su fallecimiento ocurrido este lunes en el sector de El Carmen, en San José.
Causas se desconocen
Hasta ahora, las causas de su muerte no han trascendido, pero la noticia ya provoca una ola de mensajes de tristeza y agradecimiento en redes sociales, donde muchos lo recuerdan como un artista sencillo, amable y siempre entregado a su público.
Uranio, bajo su liderazgo, se convirtió en un grupo infaltable en bailongos, salones comunales, ferias, turnos y eventos privados en todo el país.
Paz a sus restos y consuelo para su familia, amigos y seguidores. El país despide hoy a una de las voces más queridas de la música popular.