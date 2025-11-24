Farándula

Muere músico nacional y dueño de famoso grupo cartaginés

La música nacional se enlutece con el fallecimiento de uno de sus artistas

Por Silvia Núñez

La música de salón está de luto. Este lunes 24 de noviembre falleció el cantante nacional Franklin Rodríguez Solano, reconocido vocalista y propietario de la emblemática agrupación cartaginesa Uranio, una de las más queridas por los fiebres del baile y las fiestas familiares.

Rodríguez, de 62 años, dejó una huella profunda en la escena musical nacional gracias a su voz, su carisma en el escenario y al legado de canciones que marcaron generaciones. Entre ellas destaca el clásico “Camino hacia el altar”, tema infaltable en bodas, serenatas, karaokes o en cualquier fiesta.

Grupo Uranio, agrupación nacional a cargo del vocalista Franklin Rodríguez Solano
El Grupo Uranio está de luto tras la muerte de su vocalista y fundador, Franklin Rodríguez (primero a la izquierda) (redes/Facebook)

El Tribunal Supremo de Elecciones confirmó su fallecimiento ocurrido este lunes en el sector de El Carmen, en San José.

Grupo Uranio, agrupación nacional a cargo del vocalista Franklin Rodríguez Solano
El músico Franklin Rodríguez Solano falleció a los 62 años y su grupo se presentó varias veces en Sin Complejos de René Barboza o en Sábado Feliz. (redes/Facebook)

Causas se desconocen

Hasta ahora, las causas de su muerte no han trascendido, pero la noticia ya provoca una ola de mensajes de tristeza y agradecimiento en redes sociales, donde muchos lo recuerdan como un artista sencillo, amable y siempre entregado a su público.

Uranio, bajo su liderazgo, se convirtió en un grupo infaltable en bailongos, salones comunales, ferias, turnos y eventos privados en todo el país.

Paz a sus restos y consuelo para su familia, amigos y seguidores. El país despide hoy a una de las voces más queridas de la música popular.

Grupo UranioFranklin Rodríguez Solanomúsica nacional
