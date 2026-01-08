Exbailarín de Mira quién baila pide oraciones: “No puedo mentir que tengo miedo”

“Solo pido que si tienen un aprecio por mí o por mi familia, prendan una vela o me regalan una oración; eso vale mucho más que cualquier cosa”.

Esa fue la sentida petición que hizo este jueves el bailarín Bayron Ávila, al iniciar un largo proceso médico que afrontará junto con su mamá, tras el lamentable episodio de violencia doméstica del que fueron víctimas en diciembre pasado.

Bayron Ávila bailó con Vanessa González en la primera temporada de Mira quién baila, en el 2024. Fotografía: Instagram Bayron Ávila. (Instagram/Instagram)

El bailarín que se ganó el cariño del público en Mira quién baila

Ávila se hizo muy conocido en el país durante el 2024, cuando participó en la primera temporada de Mira quién baila, de Teletica Formatos, donde fue pareja en la pista de la cantante Vanessa González.

Desde entonces, el josefino ha mantenido una relación cercana con sus seguidores, a quienes ahora acudió en busca de apoyo espiritual.

Una operación que lo llena de miedo, pero también de fe

Tras el incidente familiar ocurrido en diciembre, Bayron contó que su mamá debía ser operada del tobillo, procedimiento que fue programado para la tarde de este jueves en el Hospital San Juan de Dios.

El bailarín reconoció que enfrenta este momento con mucho temor, principalmente porque su mamá es alérgica a prácticamente todos los medicamentos y para la cirugía deben anestesiarla.

Bayron Ávila contó la situación de su mamá en diciembre. Fotografía: Instagram Bayron Ávila. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

“No puedo mentir que tengo miedo, pero más que miedo tengo fe y fortaleza de que hoy (este jueves) todo saldrá bien. Mi mamá me demostró lo que es luchar con dolor y enfrentar cualquier reto en la vida”, escribió en sus redes sociales.

La alergia a medicamentos complica el procedimiento

Bayron explicó con más detalle la difícil condición médica de su mamá y por qué la intervención lo tiene tan preocupado.

“Ella tiene fe en que todo saldrá bien. Mi mamá es alérgica a todo medicamento y desde el día uno tiene que aguantar el dolor porque si toma hasta acetaminofén le hace reacción. Tienen que dormirla para operarla y no saben cómo reaccionará con el medicamento”, afirmó.

Un proceso largo que apenas comienza

El bailarín también adelantó que la cirugía de este jueves no será la única, ya que su mamá deberá someterse más adelante a una intervención en la cadera, lo que marca el inicio de un proceso largo y complejo para la familia.

Bayron Ávila pidió oraciones en medio de las historias que compartió hablando sobre la situación de su mamá. Fotografía: Instagram Bayron Ávila. (Instagram/Instagram)

El antecedente de violencia que marcó a la familia

El 20 de diciembre anterior, Bayron Ávila denunció públicamente la situación de violencia que vivió en su hogar, luego de que su padrastro intentara agredir a su mamá y él interviniera para defenderla.

Desde entonces, el artista ha compartido algunos momentos difíciles que han enfrentado como familia, siempre agradeciendo el apoyo recibido.