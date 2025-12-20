Exbailarín de Mira quién baila vivió horrible situación familiar: “No soy ninguna loca”

El exbailarín de Mira quién baila, Bayron Ávila, enfrentó en las últimas horas una lamentable situación familiar relacionada con un caso de violencia doméstica que lo llevó a tomar decisiones legales para proteger a su mamá.

Ávila participó en el 2024 en la primera temporada del reality de baile de Teletica, en el que fue pareja de la cantante Vanessa González. Este año, el artista no fue convocado al programa de canal 7.

Bayron Ávila bailó con Vanessa González en la primera edición de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce.

LEA MÁS: ¿Por qué Byron Ávila rechazó un contrato en Turquía? El bailarín habló desde el corazón

“Nunca dejen que nadie pase por encima de su familia”

Por medio de sus historias de Instagram, Bayron relató que su padrastro intentó agredir a su mamá este viernes, situación que no toleró y que lo llevó a intervenir.

“Estoy bien, pero nunca dejen que nadie quiera pasar por encima de usted ni de su familia. Sí, soy homosexual, pero con cuerpo de hombre y tengo fuerza y nadie va a pasar por encima de mí o de mi familia”, expresó en una publicación realizada la noche del viernes.

“Me quedó claro que no soy ninguna loca y si tengo que darme a puños para defender, lo haré. Estoy bien, con algunos golpes, pero les aseguro que él está peor”, agregó, sin entrar en mayores detalles.

Bayron Ávila, exbailarín de Mira quién baila, relató la situación que vivió en Instagram. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Diego Bravo habló sobre Vanessa González: “No hay nada más amarillista que montar un pleito”

Bailarín acudió a denunciar y pidió orden de alejamiento

Este sábado, Bayron Ávila amplió lo sucedido y confirmó que denunció a su padrastro ante las autoridades y solicitó una orden de alejamiento y desalojo.

“Nunca voy a dejar que un hombre le falte el respeto a mi madre; las personas subestiman mucho a las personas homosexuales por vernos frágiles o delicados. Nunca permitiré que me alcen la mano ni por mucho alcohol ni drogas y menos discriminación por mi orientación sexual.

“Viví mucho de lo que las familias nunca desearían pasar. Llegar a los golpes con mi padrastro por defender a mi mamá de un agresor. Demostré que este homosexual, como él me dijo, le dio por toda su madre y le dio una enseñanza de vida”, relató el artista.

Ávila también señaló que el hombre tenía 15 años de vivir con ellos.

“Tomé la decisión de denunciarlo y ponerle una orden de alejamiento y desalojo de nuestra casa y vida. Los golpes que recibí no se comparan con los que llevará en su mente por mucho tiempo”, afirmó.

Bayron Ávila, exbailarín de Mira quién baila, confirmó que la situación se dio tras un lamentable hecho de violencia doméstica. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Vanessa González habla de la discusión que tuvo con su bailarín y aclara si continuará en la competencia

Llamado a denunciar la violencia doméstica

El bailarín aprovechó su testimonio para instar a las personas a no callar ante situaciones de violencia intrafamiliar y a denunciar cualquier agresión, especialmente cuando se pone en riesgo la integridad de un ser querido.