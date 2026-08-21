Farándula

Exbailarina de A todo dar confirma el motivo de su hospitalización

Exmodelo y presentadora de televisión asustó a muchos de sus seguidores este miércoles al aparecer en la camilla de un hospital

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Por Manuel Herrera

Un día después de haber preocupado a sus seguidores tras aparecer en la camilla de un hospital, la exbailarina de A todo dar, Paola Calderón, dio a conocer los motivos de su hospitalización.

La presentadora de la televisión guatemalteca confirmó que su internamiento obedeció a una cirugía de reemplazo de implantes mamarios, pues llevaba 23 años sin reemplazarlos.

Paola Calderón
Paola Calderón convalece de una cirugía de cambio de implantes mamarios. (Instagram/Instagram)

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“No me estoy tuneando”

Pao aclaró que no se está “tuneando”; es decir, que no se está realizando cirugías plásticas a lo loco, sino que está atendiendo lo que corresponde, que tiene que ver con sus decisiones del pasado.

“No me estoy tuneando, cuando llegue a los 50 tal vez sí, ahorita son puras correcciones de malas decisiones que hice en el pasado”, dijo Calderón.

Paola aseguró que este 2026 se propuso atender algunas situaciones de salud y estética personal. Entre ellas, el cambio de implantes.

“Cumplí con la tercera cosa que tenía destinada para este año y sí, me cambié las lolas. Saben que este año fue un año para mí, declarado para la salud”, destacó.

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Exbailarina de A todo dar cuenta la razón por la que está en el hospital

Los implantes viejos están intactos

La Miss Costa Rica 2001 mostró los implantes que le habían retirado tras 23 años con ella, y dijo que aunque estaban bien, el cambio era necesario.

Las bubis están intactas, superbien, un poco amarillitas pero están nítidas”, dijo.

También contó que cuando se operó, estaba empezando la veintena y recordó que fue una decisión personal de la que no se arrepiente.

En enero, Pao se realizó la cirugía de extracción de biopolímeros de sus glúteos en Colombia y, pocos meses después, se cambió las carillas y se hizo un nuevo diseño de sonrisa, que eran las otras metas de salud para este año.

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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