Exbailarina de Teletica cumple cinco años trabajando con uno de los artistas latinos de mayor éxito

Una recordada exbailarina de Teletica sacó pecho en las últimas horas al celebrar cinco años trabajando junto con uno de los artistas latinos más exitosos e influyentes de la música.

Se trata de la guapísima Angie Gamboa, quien participó en varias temporadas de Dancing with the Stars, el reality de baile que canal 7 produjo por última vez en el 2022.

Angie Gamboa bailó con Daniel del Barco, diseñador de calzado, en una de las ediciones de Dancing with the Stars. Fotografía: Melissa Fernández. (Melissa Fernandez Silva)

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Angie Gamboa triunfa en Estados Unidos

La bailarina costarricense vive actualmente en Los Ángeles, donde desde hace cinco años forma parte del elenco de bailarines de Marco Antonio Solís.

Con el artista mexicano ha recorrido distintos países gracias a las giras internacionales del cantante de éxitos como Navidad sin ti.

En Instagram, Angie Gamboa celebró su lustro trabajando al lado del intérprete y aprovechó para expresar lo agradecida que se siente por vivir de su pasión.

“Caí en cuenta de que tengo 5 años ya ‘touriando’ y qué afortunada como bailarina profesional poder tener la oportunidad de subirme a estos megaescenarios constantemente, viajar por el mundo, poder bailar y compartir mi arte”, escribió.

Angie Gamboa compartió esta fotografía al lado de su jefe Marco Antonio Solís, de quien dijo "es el mejor jefe de todos". Fotografía: Instagram Angie Gamboa. (Instagram/Instagram)

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“Es el mejor jefe de todos”, dijo sobre Marco Antonio Solís

La exfigura de Dancing with the Stars también destacó el vínculo especial que creó con el equipo de trabajo del cantante mexicano.

“Conocer a este equipo que se convirtió en familia y poder vivir de la carrera que elegí, es muy gratificante y me doy una palmadita en la espalda por haberlo logrado”, afirmó.

Pero una de las frases que más llamó la atención fue la dedicada a Marco Antonio Solís.

“Es el mejor jefe de todos”, aseguró Angie junto a una fotografía que compartió con el reconocido artista.

Angie Gamboa compartió esta fotografía que evidencia las miles de personas frente a las que se ha presentado gracias a su trabajo con Marco Antonio Solís. Fotografía: Instagram Angie Gamboa. (Instagram/Instagram)

Angie Gamboa dejó huella en Dancing with the Stars

Aunque nunca ganó el programa, Angie Gamboa siempre destacó en la pista por su disciplina, técnica y compromiso.

La bailarina participó en las primeras tres temporadas del formato entre 2014 y 2016, y regresó en el 2022 para la sétima y última edición del reality producido por Teletica Formatos.

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Durante su paso por el programa, bailó junto con figuras como el chef Rafael Calderón, el empresario Don Stockwell, el diseñador de calzado Daniel del Barco y el periodista y expresentador de canal 7 José Miguel Cruz.