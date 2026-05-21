¿Qué pasó con Montserrat Del Castillo que no está saliendo en De boca en boca?

Los televidentes de De boca en boca seguramente han notado en los últimos días la ausencia de Montserrat Del Castillo en el programa de Teletica, y ya sabemos la razón.

Montserrat Del Castillo, presentadora de De boca en boca, tiene días sin salir en el programa. (redes/Instagram)

Según nos contaron, la presentadora decidió tomarse unos días de vacaciones para disfrutar de un paseo muy especial junto a su nuevo novio, Gustavo Chaves, y su hijo Johna en una finca ganadera.

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Montserrat mostró disimuladamente parte de esta escapada llena de naturaleza, aventura y momentos familiares que se están dando y que, por lo visto, está disfrutando mucho.

Montserrat Del Castillo hasta se puso las botas para disfrutar de su paseo. (redes/Instagram)

En las imágenes se observa que tanto ella como su hijo han disfrutado de actividades al aire libre rodeados de vacas, árboles frutales y un hermoso lago.

Pero además de relajarse, la conductora también se animó a ensuciarse un poco y sacar su lado más aventurero.

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Montserrat Del Castillo está disfrutando mucho su paseo familiar. (redes/Instagram)

Montserrat, además, compartió una foto usando botas de hule mientras recorría zonas llenas de barro a bordo de un cuadraciclo, demostrando que no le teme a vivir experiencias diferentes.

Aunque la presentadora no ha dado mayores detalles sobre el lugar exacto donde vacaciona, sí dejó ver que está aprovechando al máximo estos días de descanso y desconexión junto a las personas más importantes para ella.