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¿Qué pasó con Montserrat Del Castillo que no está saliendo en De boca en boca?

Montserrat Del Castillo tiene días sin salir en De boca en boca y esta es la razón

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Por Silvia Núñez

Los televidentes de De boca en boca seguramente han notado en los últimos días la ausencia de Montserrat Del Castillo en el programa de Teletica, y ya sabemos la razón.

Montserrat Del Castillo, presentadora de De boca en boca
Montserrat Del Castillo, presentadora de De boca en boca, tiene días sin salir en el programa. (redes/Instagram)

Según nos contaron, la presentadora decidió tomarse unos días de vacaciones para disfrutar de un paseo muy especial junto a su nuevo novio, Gustavo Chaves, y su hijo Johna en una finca ganadera.

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Montserrat mostró disimuladamente parte de esta escapada llena de naturaleza, aventura y momentos familiares que se están dando y que, por lo visto, está disfrutando mucho.

Montserrat Del Castillo, presentadora de De boca en boca
Montserrat Del Castillo hasta se puso las botas para disfrutar de su paseo. (redes/Instagram)

En las imágenes se observa que tanto ella como su hijo han disfrutado de actividades al aire libre rodeados de vacas, árboles frutales y un hermoso lago.

Pero además de relajarse, la conductora también se animó a ensuciarse un poco y sacar su lado más aventurero.

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Montserrat Del Castillo, presentadora de De boca en boca
Montserrat Del Castillo está disfrutando mucho su paseo familiar. (redes/Instagram)

Montserrat, además, compartió una foto usando botas de hule mientras recorría zonas llenas de barro a bordo de un cuadraciclo, demostrando que no le teme a vivir experiencias diferentes.

Aunque la presentadora no ha dado mayores detalles sobre el lugar exacto donde vacaciona, sí dejó ver que está aprovechando al máximo estos días de descanso y desconexión junto a las personas más importantes para ella.

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Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

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