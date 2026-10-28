Exfigura de A todo dar enfrentó ruda emergencia con su mamá en la celebración de su cumpleaños

En medio de su propio almuerzo de cumpleaños, la modelo y presentadora de televisión, Paola Calderón Hütt, enfrentó una ruda emergencia con su mamá que la puso a correr.

La exbailarina de A todo dar contó el susto por el que pasó a través de sus historias de Instagram, luego de presentar al “ángel” que fue clave en la atención del percance.

Paola Calderón Hütt celebró sus 46 años el pasado 19 de octubre. (Instagram/Instagram)

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Miss Costa Rica 2001 celebró hace unos días sus 46 años y con motivo del festejo su mamá viajó a Guatemala para estar con ella.

Paola lleva varios años viviendo en ese país porque trabaja en la televisión de allá como presentadora de uno de los programas matutinos más vistos por el público chapín. Allá vive con su esposo y su hija.

Lo que le pasó a la mamá de Paola

Mientras disfrutaban del festejo familiar por su nueva vuelta al Sol, la señora se atragantó con un pedazo de tocino y, contra todo pronóstico, fue Pao quien la auxilió y la salvó gracias a los conocimientos que adquirió en una entrevista que hizo para el programa donde trabaja.

Ella misma contó el gran susto por el que pasó y su inesperada reacción, pues afirmó que siempre se cuestionó si podía hacerle frente a una situación así cuando la sufriera alguien que estuviera compartiendo con ella.

Pao abordó el tema del atragantamiento en una entrevista del 12 de octubre y siete días después, el 19, le tocó poner en práctica lo aprendido con una de las personas que más ama en su vida.

Paola Calderón Hütt fue bailarina y modelo de A todo dar, programa que la impulsó a la televisión internacional. Trabaja en en canal 7 de Guatemala. (Instagram/Instagram)

“Siempre pensé que no iba a poder reaccionar ante una emergencia así”

“Si no hubiera sido por ese día (el de la entrevista), no hubiera podido practicarle a mi mamá la técnica de Heimlich en mi almuerzo de cumpleaños, donde se le quedó pegado un pedazo de tocino y empezó a ahogarse.

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“Siempre pensé que no iba a poder reaccionar ante una emergencia así... Pero lo tenía tan fresco que supe inmediatamente qué hacer. Solo confié en Diosito, que me ayudaría porque sabía que no iba a ser nada fácil”, afirmó la guapa por medio de sus redes.

La clínica de la Universidad de Navarra, en Pamplona, España, explica la maniobra de Heimlich como una técnica de primeros auxilios que consiste en aplicar compresiones abdominales bruscas por debajo del diafragma para expulsar aquello que obstruye la vía aérea superior.

Llamó a aprender de primeros auxilios

Paola aprovechó la difícil situación por la que pasó para instar a la gente a aprender sobre técnicas de primeros auxilios. Ella no lo había hecho, pero tuvo la suerte que días antes un experto la previno sobre técnicas para aplicar en situaciones como las que vivió su mamita.

“No esperen a aprender primeros auxilios hasta que algo les pase… Dios sabe por qué me tocó a mí hacer esa entrevista”, finalizó.

Paola Calderón Hütt expuso la situación que vivió con su mamá en esta publicación. (Instagram/Instagram)

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