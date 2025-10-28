Exfigura de El Chinamo logró más de lo que quiso tras salir de Teletica

El popular Jorge Chaves, conocido como Dj Bubu, está más feliz que nunca, pues consiguió una nueva oportunidad laboral que superó lo que había imaginado cuando decidió no continuar en El Chinamo de Teletica.

Bubu fue el Dj oficial del programa de fin de año de canal 7 durante 18 años, pero a mediados de este 2025 anunció que dejaría el espacio para dedicarse a otros proyectos personales y a contratos de trabajo que siempre había tenido que rechazar por compromisos con El Chinamo.

Jorge Chaves, el popular ‘Dj’ Bubu, regresa a la radio este 31 de octubre. Fotografía: Cortesía Bubu. (Cortesía/Cortesía)

Entre esos proyectos estaba producir su propio programa musical, que pensaba lanzar únicamente por redes sociales, pero el destino lo sorprendió con algo mucho mejor en el dial.

“Regresar a la radio significa volver a mis raíces. Mi esencia siempre ha sido la radio, que tuvo una gran influencia para mí a nivel de trabajo, por eso digo que es como volver a las raíces”, contó emocionado a La Teja.

Dos programas en Planet Radio

El querido mezclador confirmó que esta semana se integra a Planet Radio, emisora del 107.5 FM, con dos programas:

Planet Mix , que se transmitirá todos los viernes (a partir del 31 de octubre ) a las 8 de la noche .

, que se transmitirá todos los viernes (a partir del ) a las . Dj Bubu Radio Show, los sábados a las 3 de la tarde.

“Un Dj de Planet se fue y quedó un campo libre que es el que asumo desde esta semana, con la oportunidad de tener un espacio mío para expresar lo que quiero con mi música, que mucho tiene que ver con la electrónica, que me encanta”, explicó Bubu.

Jorge Chaves, el famoso ‘Dj’ Bubu, fue el que puso la música en El Chinamo durante 18 años. En la fotografía junto a Keyla Sánchez. Fotografía: Cortesía Bubu. (Cortesía/Cortesía)

De vuelta a donde todo comenzó

Las cabinas radiales no son desconocidas para él. Bubu ya había trabajado en emisoras de Central de Radios y, entre 1998 y 2006, formó parte de 103 FM junto al productor de El Chinamo, Alonso Acosta, quien luego lo llevó a Teletica.

“El otro año cumplo 50 años y ya serían 35 años de trayectoria como Dj”, celebró orgulloso.

Además, comentó que todos sus programas quedarán disponibles en sus plataformas digitales, para que sus seguidores puedan escucharlos en cualquier momento.

Diciembre lleno de trabajo

Aunque no estará en El Chinamo, Bubu adelantó que este diciembre tendrá una agenda repleta de eventos.

“Salir de El Chinamo fue una decisión pensada, pero tampoco arriesgada porque ya había un camino ahí recorrido con eventos. Tengo a mi productora y gracias a Dios me ha ido muy bien. En diciembre estamos full”, afirmó.

Jorge Chaves, el popular ‘Dj’ Bubu, está feliz con su regreso a la radio. Fotografía: Cortesía Bubu. (Cortesía/Cortesía)

Sin duda, este regreso a la radio marca una nueva y emocionante etapa en la carrera del querido Dj Bubu, quien sigue cosechando éxitos con su carisma y pasión por la música.