Exfigura de Repretel narra la pesadilla que vivió los últimos tres años con inquilinos que le alquilaban una casa

La periodista y exfigura de Noticias Repretel (NR) Pilar Acuña narró este miércoles la increíble y angustiante situación que vivió en los últimos tres años y que puso a prueba su paciencia con el sistema judicial de Costa Rica.

Acuña trabajó durante siete años en el noticiero de canal 6, del que salió en junio del 2020 tras mutuo acuerdo con la televisora y la entonces directora de NR, la periodista Grettel Alfaro.

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Pilar Acuña dejó Noticias Repretel a mediados del 2020. Fotografía: Archivo LT. (Instagram/Instagram)

Tres años de angustia

Este miércoles, mientras iba camino a Guanacaste, Pilar se sinceró sobre los difíciles últimos tres años que ha pasado por culpa de unos inquilinos que se negaron a pagar el alquiler de una casa durante todo este tiempo.

“Es algo que hemos estado viviendo por tres años y ayer (el martes) se resolvió y dije que cuando este capítulo se cerrara lo iba a contar para que a nadie le pase”, afirmó la comunicadora, quien presentó por años la edición matutina de NR.

Errores que salieron caros

Acuña contó que a las personas le alquilaron una casa que era de su papá y reconoció que cometieron serios errores en el procedimiento que les trajo las complicaciones que sufrieron entre el 2023 y el 2026. En ese tiempo, los inquilinos no les pagaron ni un solo mes por el uso de la propiedad.

“Hicimos muchas cosas mal nosotros en el sentido de que no hubo un contrato, nosotros actuamos de buena fe. Ellos nos pidieron entrar a la casa antes de tiempo y les abrimos la casa sin firmar un contrato, y ellos se fueron valiendo de eso y un montón de circunstancias para quedarse tres años en la casa sin pagar ni siquiera un mes. Ha sido algo impresionante para nosotros, para los abogados y todo el mundo involucrado”, mencionó Acuña.

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Críticas al sistema judicial

Destacó que las personas lograron salirse con la suya durante todo este tiempo por un sistema judicial que, afirmó, es muy fácil de manipular.

“Es increíble que el sistema judicial se pueda manipular y entrabar de tantas formas para que unas personas puedan vivir gratis en una casa durante tres años, en una casa linda, y buen barrio, sin que nadie los molestara. Por tres años no tuvimos contacto con ellos, los abogados se encargaron, gracias a Dios nos pudimos dar ese lujo, pero fue un proceso demasiado tedioso y en los juzgados fueron meses. Es terrible”, lamentó.

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Un llamado de atención

Pilar dijo que contó su experiencia para que personas con propiedades en alquiler “pelen el ojo” y se blinden ante malintencionados como con los que tuvieron que lidiar en su familia.

“Las personas, ni siquiera voy a hablar de ellos, ya saben cómo funciona esto y andan haciendo esto desde hace mucho tiempo y ahora andan, seguramente, buscando dónde meterse a vivir gratis por un tiempo más”, destacó.

El caso finalmente se resolvió

Acuña contó que el caso se resolvió este martes, las personas fueron sacadas de la casa y de inmediato ella avisó a amigos y conocidos del negocio de bienes raíces para que no les alquilen.

“Lo que quiero es contarles para que tengan cuidado y hagan las cosas correctamente cuando vayan a alquilar o a hacer negocios de cualquier tipo. Las leyes del inquilinato son muy fáciles de manipular y entrabar. Fueron tres años y parecía un sueño ayer (el martes) cuando esto terminó y sacamos a las personas de la casa”, finalizó.

Pilar Acuña trabaja como productora, creadora de contenido y conferencista tras su salida de Repretel. Fotografía: Instagram Pilar Acuña. (Instagram/Instagram)

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