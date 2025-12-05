Exfigura de Teletica que está embarazada cuenta cómo está su bebé tras terrible caída que sufrió

La periodista y exfigura de canal 7, Gabriela Durán, quien está embarazada, contó este viernes cómo está su bebé luego de la caída que sufrió hace unos días, que obligó a una operación en el tobillo y que la mantiene hospitalizada.

Durán reveló el fin de semana que hace casi un mes se cayó “muy sin gracia”, pero el golpe fue tal que sufrió lesiones importantes en el tobillo.

Los periodistas Gabriela Durán y Kevin Barrantes esperan a su primer hijo. Será una niña y se llamará Victoria.

Su principal preocupación y la de su esposo, el también periodista Kevin Barrantes, era el estado de salud de Victoria, la bebé que esperan.

“Victoria está perfecta y gordita”, afirma Gaby Durán

Sobre eso, Gaby contó en las últimas horas que todo está bien, gracias a Dios.

“(Estamos) felices porque nuestra Victoria está perfecta y gordita. Todos los días le hicieron monitoreos. El dolor físico pasará”, dijo Gaby para la tranquilidad de sus amigos y familia en Costa Rica, pues ellos viven en España.

Durán debe tener mucha paciencia en su recuperación, por eso dice que su proceso va “día a día y poco a poco”.

Gabriela Durán comunicó que su bebé está en perfecto estado.

Cirugía sin anestesia general por estar embarazada

Sobre la cirugía que le hicieron en el tobillo, mencionó que es duro recordarla y contarla con detalles, pero sí comentó que, por estar embarazada, no le pudieron poner anestesia general, sino solo epidural. Para el dolor, solo le dan paracetamol.

“Ya se podrán imaginar o no; pero todo pasará y día a día es para estar mejor, daremos testimonio de esto algún día”, dijo en publicaciones que hizo este viernes en sus historias de Instagram.

Gabriela Durán dijo que algún día contará lo que le pasó como testimonio.

