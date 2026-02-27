Farándula

Exintegrante de RBD confiesa la dura recaída que tuvo en su batalla contra las adicciones

El exintegrante de RBD habló sobre su lucha con las adicciones

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

El cantante Christian Chávez, exintegrante de la agrupación RBD, habló sobre una recaída en adicciones que enfrentó casi al finalizar la gira de reencuentro de la banda en 2023.

Las declaraciones las realizó en el programa Ventaneando.

LEA MÁS: (Video) La Venenito reaccionó con enojo tras ser golpeada en su propia fiesta de cumpleaños

La decisión de internarse

“Cuando yo estaba terminando la gira de RBD, tuve una recaída. Entonces, yo solito me llevé a un lugar que se llama Pasages en Malibú, en California.

“La verdad es que me encantó y creo que es la mejor inversión que he hecho en mi vida, porque ahí pude llegar al fondo de la herida, ¿no? De qué venía y por qué quería, sobre todo, desconectarme del mundo”, expresó.

Instagram Christian Chávez
Christian Chávez reveló que su recaída tuvo lugar al finalizar la gira con RBD en 2023. (Christian Chávez/Instagram)

LEA MÁS: Influencer de 31 años muere tras intentar cumplir su sueño de ser madre por fertilización in vitro

Un proceso diario

El artista explicó que las adicciones pueden ser intermitentes y que recibió tratamientos holísticos, clínicos y médicos.

“Creo que para mí, lo más hermoso que, yo también puedo encontrar dentro de mí, es que supe que algo estaba mal y que dije: ‘No quiero que esto maneje mi vida, o sea, quiero saber de dónde viene’ y eso es algo que se trabaja todos los días”, señaló.

Instagram Christian Chávez
Christian Chávez se ganó el corazón de miles de jóvenes con su papel en RBD. (Christian Chávez/Instagram)

Chávez señaló que su orientación sexual y la exposición mediática influyeron en su consumo de sustancias. El artista ha enfrentado otras recaídas a lo largo del tiempo.

“Entonces, un poco encontré en las drogas esa forma de no estar, de desconectarme, de no sentir”, detallo.

El cantante actualmente tiene un año y 11 meses de sobriedad, según comentó.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Christian ChávezRBDAdicciones
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.