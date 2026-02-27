Exintegrante de RBD confiesa la dura recaída que tuvo en su batalla contra las adicciones

El cantante Christian Chávez, exintegrante de la agrupación RBD, habló sobre una recaída en adicciones que enfrentó casi al finalizar la gira de reencuentro de la banda en 2023.

Las declaraciones las realizó en el programa Ventaneando.

La decisión de internarse

“Cuando yo estaba terminando la gira de RBD, tuve una recaída. Entonces, yo solito me llevé a un lugar que se llama Pasages en Malibú, en California.

“La verdad es que me encantó y creo que es la mejor inversión que he hecho en mi vida, porque ahí pude llegar al fondo de la herida, ¿no? De qué venía y por qué quería, sobre todo, desconectarme del mundo”, expresó.

Christian Chávez reveló que su recaída tuvo lugar al finalizar la gira con RBD en 2023. (Christian Chávez/Instagram)

Un proceso diario

El artista explicó que las adicciones pueden ser intermitentes y que recibió tratamientos holísticos, clínicos y médicos.

“Creo que para mí, lo más hermoso que, yo también puedo encontrar dentro de mí, es que supe que algo estaba mal y que dije: ‘No quiero que esto maneje mi vida, o sea, quiero saber de dónde viene’ y eso es algo que se trabaja todos los días”, señaló.

Christian Chávez se ganó el corazón de miles de jóvenes con su papel en RBD. (Christian Chávez/Instagram)

Chávez señaló que su orientación sexual y la exposición mediática influyeron en su consumo de sustancias. El artista ha enfrentado otras recaídas a lo largo del tiempo.

“Entonces, un poco encontré en las drogas esa forma de no estar, de desconectarme, de no sentir”, detallo.

El cantante actualmente tiene un año y 11 meses de sobriedad, según comentó.