Influencer de 31 años muere tras intentar cumplir su sueño de ser madre por fertilización in vitro

La influencer brasileña Gabriela Martins Santos de Moura murió a los 31 años tras someterse a un procedimiento de fertilización in vitro en una clínica privada de São Paulo.

De acuerdo con el medio local G1, la joven sufrió un paro cardiorrespiratorio, información confirmada por su prima Nahiza Monteles.

LEA MÁS: Murió el influencer Jordan James Parke, quien gastó una fortuna para parecerse a Kim Kardashian

Ocho días en coma

Según los reportes, Gabriela permaneció ocho días en coma antes de su fallecimiento. Las circunstancias médicas continúan siendo parte de la información divulgada por la prensa internacional.

Gabriela Moura falleció a los 31 años. (Gabriela Moura/Instagram)

LEA MÁS: Famoso influencer mexicano hizo casting de cantantes para su boda y dos ticos demostraron su talento

Legado en redes sociales

Martins había construido una comunidad sólida gracias a su contenido enfocado en psicología positiva y neurociencia, mensajes que le permitieron conectar con miles de seguidores.

Su muerte generó reacciones en el ámbito digital y dejó una reflexión sobre la fragilidad de la vida en medio de su deseo de convertirse en madre