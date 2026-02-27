(Video) La Venenito reaccionó con enojo tras ser golpeada en su propia fiesta de cumpleaños

La creadora de contenido, reconocida en redes sociales como La Venenito, protagonizó un momento de tensión durante la celebración de su cumpleaños número 18.

Mientras festejaba este importante acontecimiento, ocurrió un hecho inesperado que quedó registrado en video y se volvió viral rápidamente.

En las imágenes se observa el instante en que una mujer, identificada por algunos usuarios como su tía, golpeó a la joven con el palo de la piñata.

Tras cumplir 18 años, La Venenito quiere ser llamada Melanie González. (La Venenito/Instagram)

La reacción de la influencer

El incidente ocurrió cuando la influencer le solicitó a la mujer que devolviera el objeto tras haberlo utilizado, por lo que antes de regresarlo se va hacia La Venenito con un golpe.

Según se aprecia en los clips compartidos, el golpe parece haber sido intencional, lo que provocó una reacción inmediata de enojo en la festejada.

La situación escaló al punto de que una tercera persona tuvo que intervenir para evitar que la joven reaccionara de forma violenta o física ante la agresión recibida en su propia fiesta.

Petición de retirar el contenido

Tras la masiva difusión de las imágenes, Melanie González, nombre que ahora utiliza la creadora de contenido tras alcanzar la mayoría de edad, se pronunció al respecto.

De acuerdo con el medio El Milenio, la joven solicitó a través de su cuenta oficial de Instagram que se eliminara el material audiovisual, buscando detener los comentarios y la exposición de este altercado familiar.