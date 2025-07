“La Venenito” habló sobre la fuerte caída que sufrió en la Marcha del Orgullo

La Venenito (Alexis LP/TikTok)

Luis David González, más conocido como “La Venenito”, se refirió a la aparatosa caída que sufrió durante la Marcha del Orgullo en la Ciudad de México.

El incidente ocurrió el sábado anterior, cuando iba a ser coronado. Mientras daba una vuelta en el escenario, con sus tacones y un vestido colorido, no se percató de que había un parlante en su camino, tropezó y terminó en el suelo.

Los anfitriones ayudaron a la popular estrella de internet, pero el momento ya había sido captado por las cámaras, ya que miles de personas estaban allí y lo presenciaron en vivo.

En una entrevista con medios mexicanos, el artista se expresó con su característico humor: “Ay sí, me caí, no vi la bocina y me tropecé, pero ni modo. Me levanté, seguí posando, como siempre”.