Yo estoy supertranquila, el fútbol es mi pasión y estoy agradecida con Kristian Mora y con Multimedios por la oportunidad. Jugué por diecisiete años y por eso siento que estoy capacitada para hacer comentarios. Me ha tocado duro porque sé que por ser mujer las críticas van a ser más fuertes, pero estoy segura de que voy a ir mejorando, tengo la fortaleza que Dios me da y tomo todo esto como un aprendizaje. Mis redes explotaron como nunca antes, ya que los heredianos me felicitan y los demás me tiran.