Exmiss Costa Rica Yazmín Morales debutará como actriz en el teatro y el cine

Después que Yazmín Morales ganó la corona de Miss Costa Rica 1994 corrió con la misma suerte de Maribel Guardia de irse a estudiar actuación a México; sin embargo, hubo un pequeño detalle que no le permitió cumplir su sueño de trabajar en la televisión mexicana y hacer novelas como la Miss Costa Rica 1978.

Yaz estuvo viviendo como seis meses en Ciudad de México y estudió en la academia de Televisa, pero el vivir sola en una ciudad tan grande y lejos de su familia hizo que le diera “mal de patria” y se regresara.

Desde entonces, ella añoraba con convertirse en toda una actriz y hoy, a sus 51 años, se propuso hacer realidad ese deseo y hace cuatro meses se metió a estudiar actuación en el teatro Moliére.

“Cuando yo gané el concurso de Miss Costa Rica, dentro de los jueces estaba el actor tico Rafael (Rafa) Rojas y ahí lo conocí, entonces él me llevó a probar suerte a México como en el 96, pero después me dio mal de patria y me devolví. Iba bien encaminada porque me presentaron a Juan Osorio (productor de novelas), el que fue esposo de Niurka, pero yo creo que fue por la pendejez de la edad (tenía 24), es que yo aquí tenía mi carrito, allá vivía como arriba donde una amiga y empecé a extrañar todo y me vine. Después me arrepentí tanto, porque la actuación siempre me ha gustado y era buena”, recordó.

Después en esa misma época tuvo la oportunidad de tener una pequeña participación en la serie San Buenaventura, de canal 7, y hasta estuvo como presentadora un tiempo en Fantástico, pero después se casó y se convirtió en mamá y se tuvo que olvidar de su sueño.

Fue su amigo y actor Josué Hernández, presentador del programa de Facebook La Taza CR, quien la convenció que no desistiera de su deseo de ser actriz y la llevó hasta el teatro de los reconocidos actores Jaime “Gato” Castro y Rosibel Carvajal.

Según contó Yaz, Josué estuvo viendo los videos que ella hace para su cuenta de TikTok y le dijo que le veía pasta para la actuación sin saber que hace 26 años estuvo a punto de salir hasta en novelas mexicanas.

Hará sus primeras obras

Dentro de poco la exreina de belleza se graduará de su primer módulo, de los dos años que dura la carrera de actuación en el Moliére, pero antes y como parte del examen final debe presentar junto a sus compañeros una obra de teatro para el público.

Su debut en las tablas será este martes 26 y jueves 28 de julio y, según explicó, harán dos obras distintas el mismo día y en una de ellas tiene un papel protagónico.

“En una tengo más protagonismo que la otra. En la que salgo más se llama ‘Asalto al banco’, en esa soy la cajera y se meten a robar dos ineptos ladrones y la trama es muy vacilona. Y la otra se llama ‘Una rosa sin nombre’ y en esta sí participan varios actores reconocidos del teatro, que son los que hacen actualmente la obra ‘Las hijas del cavernícola’ y en esta otra me toca hacer el papel de una trabajadora sexual”.

“Van a estar superentretenidas, sé que la gente las va a disfrutar muchísimo y hemos trabajo mucho para que nos salga todo bien”, contó.

Morales dijo sentirse fascinada con la experiencia de interpretar diferentes personajes y que las clases las está disfrutando mucho porque también ha conocido a personas muy talentosas.

“Esto me gusta para demostrarme a mí y demostrarle a otras mujeres que nunca hay límites de edad para cumplir los sueños que uno desea. Yo -alguna vez- me dije que no, que esto era para haberlo hecho antes cuando estaba más jovencita, pero después me dije: ‘¡nombres!, ¿por qué?, si ahora tengo el tiempo, siento las ganas y me siento preparada’, y realmente siento que lo estoy haciendo bien”, mencionó.

El precio de las entradas para ver las obras ambos días es de 3 mil colones y el teatro Moliére está ubicado en San José, sobre calle 13 y entre avenida 2 y 6.

Participó en una nueva película

La ahora empresaria también está dando sus primero pasos en la pantalla grande, pues la llamaron para participar como extra en una nueva película nacional que actualmente se está grabando.

Se trata de la peli “Hermosa justicia”, protagonizada por Johanna Solano, Viviana Calderón y el actor Jaime Castro. En ella también saldrá la cantante Elena Umaña, quien tiene un pequeño papel y el periodista Luis Carlos Monge.

Esta cinta es producida por José Mario Salas Boza, el mismo que hizo la película “A un paso de mi”, que protagonizó Johanna Solano y que se estrenó en 2021.

El lunes anterior estuvieron grabando unas escenas en el anfiteatro La Villa, en Ciudad Colón, donde todos debían ir vestidos con trajes de gala y usando antifaces de fantasía.

“Hace como mes y medio mandaron la convocatoria para esa película, pero no dijeron quiénes participaban ni nada, solo que se necesitaban extras y yo llené el formulario. A mi me toca salir en una fiesta que hace el malo de la historia y Johanna y Viviana son como las heroínas, aunque no hablo ni tengo un papel directo ahí voy poco a poco metiéndome en cosas de actuación”, mencionó.

Esta película se estrenará a finales de año o principios de 2023.

