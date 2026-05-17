Exparticipante de Nace una Estrella alista colaboración con cantante cercana a Jhay Cortez

El cantante nacional Dani Maro sigue cosechando frutos después de su paso por Nace una estrella y ahora sorprendió al revelar que prepara una colaboración internacional con Gnesis, conocida por ser corista de Jhayco.
Durante una entrevista con La Teja, el artista contó que atraviesa una de las etapas más importantes de su carrera, especialmente después del éxito que tuvo su canción “Pura Vida”, tema que incluso logró convertirse en número uno en Costa Rica.
LEA MÁS: Dani Maro cuenta por qué Toledo no quiso montarse en su exitosa canción “Pura Vida en CR”
“Después de un concurso de canto, lograr tener la canción número uno en Costa Rica no es nada sencillo”, comentó emocionado.
LEA MÁS: Toledo le hizo una broma a Wílmer López que cayó como una “patada” a los aficionados de Alajuelense
Según explicó, el tema comenzó a crecer de forma completamente orgánica en redes sociales y terminó siendo utilizado por figuras internacionales como Maribel Guardia, Ari Tenorio, Camila Coelho y hasta el famoso youtuber Germán Garmendia.
“Todo fue muy orgánico y eso es lo bonito, porque realmente uno sabe lo que cuesta que alguien escuche una canción de uno”, aseguró.
El cantante también reveló que actualmente trabaja en nueva música y que incluso prepara un vallenato dedicado a los migrantes alrededor del mundo.
Sin embargo, una de las noticias que más llamó la atención fue cuando confirmó que participará en una canción junto a Gnesis, artista que forma parte del equipo cercano de Jhayco.
“Es una canción muy bonita y vamos a ver hasta dónde llega”, dijo.
Dani explicó que para él esta oportunidad representa un paso importante en su carrera internacional y aseguró que poco a poco se le han ido abriendo puertas fuera del país.
Además, adelantó que próximamente viajará a Colombia, donde podría concretar otros proyectos musicales.
El artista nacional también reconoció que el éxito de “Pura Vida” le ayudó a ganar mucha más visibilidad dentro y fuera de Costa Rica.
“Ya uno se vuelve un poquito más visible”, comentó entre risas.
Actualmente, Dani Maro continúa trabajando en nuevas canciones y colaboraciones, mientras sigue consolidando su carrera musical tras darse a conocer en Nace una estrella.