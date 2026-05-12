Farándula

Exparticipante de Nace una estrella expone horrible situación que vivió en la calle

Cantante afirma estar harta de que situaciones como las que sufrió se normalicen

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Por Manuel Herrera

La cantante Ana Laura Madrigal expuso públicamente este lunes una incómoda y desagradable situación que vivió mientras caminaba por la vía pública.

La exfinalista de Nace una estrella decidió alzar la voz en redes sociales luego de recibir un comentario vulgar por parte de un hombre que viajaba en un vehículo.

05/11/2023. Teletica, Sabana Oeste. Hora: 07:00 p.m. Gala número 10 de Nace una Estrella, grabada en el estudio Marco Picado de Teletica. En la foto, Jafet Jerez. Fotos: Mayela López
Ana Laura Madrigal compitió en el 2023 en Nace una estrella. Fotografía: Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

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El comentario que la indignó

Todo ocurrió cuando Anita Madrigal —como muchos la conocen desde su paso por el reality de canto de Teletica— decidió usar un short debido al fuerte calor de los últimos días.

Según contó en sus historias de Instagram, un hombre pasó en carro y le gritó: “Se le van a salir los chanchos”.

La artista calificó la situación como “incómoda e innecesaria” y aprovechó para enviar un mensaje claro sobre el respeto hacia las mujeres.

Ana Laura Madrigal
Ana Laura Madrigal hizo esta denuncia en redes. Fotografía: Instagram Anita Madrigal. (Instagram/Instagram)

“¿A usted qué le importa cómo me visto?”

“Si hace calor y me pongo un short, primero, ¿a usted en qué le afecta? Mejor dicho, ¿qué le importa? Segundo, el hecho de que usted tenga una opinión acerca de mi forma de vestir no significa que tenga el derecho a lanzarla en un comentario sin ningún tipo de vergüenza”, expresó la cantante y estudiante de Enfermería.

“Tercero, si a usted le parece vulgar o provocadora mi ropa o simplemente no le parece, no la use; o bueno, siempre está la opción de reservarse sus comentarios”, añadió la finalista de la edición 2023 del programa de canal 7.

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“Estamos hartas de que esto sea normal”

Ana Laura aseguró que tanto ella como muchas otras mujeres están cansadas de este tipo de situaciones en espacios públicos.

“Ya nosotras tenemos un manual de cómo cuidarnos y aun así pasan cosas, a todas las edades, con todos los tipos de ropa, a toda hora del día y por parte, incluso, de las personas más cercanas. Cansadas de la misma narrativa de enseñarnos a nosotras a cuidarnos y no de enseñarles a ellos a respetarnos”, comentó.

Ana Laura Madrigal
Ana Laura Madrigal dijo que los hombres deben aprender a respetar a las mujeres. Fotografía: Instagram Anita Madrigal. (Instagram/Instagram)

Expuso públicamente al conductor

Aunque reconoció sentir vergüenza de hablar del tema en redes sociales, también afirmó que quienes deberían sentirla son quienes realizan este tipo de comentarios.

Por eso, acompañó su denuncia con una fotografía del vehículo desde el cual le gritaron la vulgaridad, imagen en la que incluso se apreciaba el número de placa.

“¡Que vivan los shorts!”, finalizó la alajuelense.

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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