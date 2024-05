Finalista de Nace una estrella escogió estudiar enfermería por una delicada razón

Anita Madrigal en una de las presentaciones que dio en la final de Nace una estrella.

La cantante y finalista de la pasada temporada de Nace una estrella, Ana Laura Madrigal, “abrió” su expediente médico y dio a conocer todos los diagnósticos que tiene con el fin de justificar la carrera que eligió estudiar en la universidad.

Madrigal, oriunda de San Carlos, fue muy sincera y directa con la gente al explicar que escogió Enfermería porque fue paciente por mucho tiempo y está interesada en servir a las personas a partir de sus lecciones aprendidas.

LEA MÁS: César Fuentes se comprometió con su nueva novia, tras haber terminado hace pocos meses una relación de años

Anita reconoció que nunca ha sido buena para el estudio, pero su historia y su propósito la inspiraron para ponerle en esta nueva etapa como estudiante universitaria, que llevará de la mano con su carrera musical.

Ana Laura Madrigal fue tercer lugar en la pasada temporada de Nace una estrella. (MAYELA LOPEZ)

“Soy una persona diagnosticada con TDA (trastorno por déficit de atención), depresión, ansiedad y en algún momento fui paciente con TCA (trastorno de la conducta alimentaria), etc. Soy una persona neurodivergente, cosa que no entendía y no sabía porqué era tan sensible”, mencionó la artista.

Anita mencionó que en su caso, algunas de las cosas que la hicieron sentir diferente en el pasado, le ayudaron a estar calmada en momentos de angustia y a ser fuente de tranquilidad para otros.

“Decidí aprender a cómo sanar un cuerpo, porque en caso de emergencia quiero ayudar, y ser útil pero me di cuenta que a los pacientes que más me interesa atender son aquellos que al igual que yo estuve, están con una enfermedad que no se ve tan fácilmente”, continuó.

Madrigal subrayó que ella creció totalmente sana físicamente pero que sí requirió herramientas que le sanaran otro tipo de dolencias, relacionadas con la salud mental.

LEA MÁS: Gustavo Marín se tiró al agua y esto hizo con plata y fama que ganó en Nace una estrella

“Y a fin de cuentas me inspiraron aquellos profesionales en salud mental que se dedicaban a hacerme sentir mejor el corazón y la mente. Como profesional quiero sanar a mis pacientes con música, pero más que eso, quiero hacer que las personas vivan en paz o que trabajemos juntos en ello”, sentenció.

Ana Laura Madrigal explicó en Instagram por qué está estudiando Enfermería. (Instagram)

“Yo viviré trabajando en mí primeramente, y ya que me encanta soñar despierta y visualizar, quiero convertirme en un lugar donde la gente no se sienta juzgada, que no le de miedo ser vulnerable. Soy una persona sensible y quiero ser la profesional que busca cuidar la sensibilidad de los demás”, dijo la joven, quien desde ya encomendó sus sueños a Dios.

En la competencia de canal 7, Ana Laura disputó la final del concurso de canto, pero se quedó con el tercer lugar de la categoría de adultos, superada por Jeff On (segundo lugar) y Gustavo Marín (ganador).

LEA MÁS: Ana Laura dejó de lado sus miedos y se jaló “¡la presentación!” en Nace una estrella