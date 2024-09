Exparticipante de Tu cara me suena confiesa que el programa lo dejó con una depresión muy fuerte

Finalista de Tu cara me suena 2024

Uno de los participantes de la sétima temporada de Tu cara me suena decidió abrir su corazón y confesar que el programa de Teletica lo dejó con un cuadro de depresión y ansiedad bastante fuertes.

Se trata del cantante Ramzi, quien fue uno de los que llegó hasta la final, aunque el premio mayor se lo llevó Jonathan Samuel.

El sancarleño se abrió con sus seguidores para contar que durante el programa de imitaciones perdió 6 kilos y eso también lo afectó mucho.

Además, afirmó que el programa lo hizo poner en duda su capacidad artística y su confianza al ser evaluado por otros.

LEA MÁS: Exparticipante de Tu Cara me suena estalló en redes en contra de otro artista

“Pasan en juego muchas cosas, sicológicas, mentales, que ponen en duda el talento, la seguridad, la confianza que uno tiene en sí mismo. En cuestión de dos meses perdí aproximadamente 6 kilos, estaba, pues muy delgado, ya había dejado de ir al gimnasio desde mi compromiso con Tu cara me suena porque no me quería ver con los brazos así tan tonificados, porque yo sabía que me iba a tocar hacer papeles de mujer y no me quería ver tan mal estéticamente en televisión nacional”, expresó.

A Ramzi le tocó imitar a varias cantantes femeninas y por eso dejó de ir al gimnasio para verse más delgado en su transformación. (Lilly Arce Robles.)

Gabriel Ramírez, nombre real del cantante mencionó que muchas veces fingía estar bien y se mostraba con una gran sonrisa, pero que en el fondo “ni estaba emocionado, estaba destrozado por dentro”.

También aseguró que padece de ansiedad y que hace un año empezó a combatirla yendo al gimnasio, pero al tener que interrumpir los ejercicios para verse bien en el escenario de Teletica, esta enfermedad se agudizó más.

LEA MÁS: Cantante Miriam Cruz reacciona a la imitación que hicieron de ella en Tu cara me suena

No son robot

Ramzi agregó que quiso hablar del tema para evidenciar que los artistas también son seres humanos y tienen sus problemas como todos, pero que por la responsabilidad y el compromiso con su público ocultan muchas cosas cuando están arriba del escenario.

“A veces la gente no se imagina y piensa que uno es una imagen o un robot y ya, y es que uno tiene que pararse en un escenario y sonreír para entretenerlos a ustedes, y a veces simplemente no tenemos ganas de estar ahí, pero debemos hacerlo porque tenemos que llevar sustento a nuestros hogares y realmente quizá estamos pasando situaciones personales, familiares, a veces no nos sentimos seguros o confiados, incluso, llegamos a pensar que no nos merecemos estar en ese escenario, por eso siempre que vean a un artista pararse en un escenario dándole todo, apláudanles con todo el fuerzón que puedan”, dijo.

El cantante contó que ahora está muy feliz porque poco a poco ha ido saliendo de su depresión y que un gran paso que dio fue regresar al gimnasio donde espera botar todos esos sentimientos que genera la ansiedad.

El sancarleño Ramzi explicó que muchas veces tuvo que fingir estar feliz cuando por dentro estaba destrozado mentalmente. Fotografía: Lilly Arce.

Este tema lo habló antes con algunos de sus colegas que participaron en algún reality y asegura que muchos comprendieron que se sintiera con depresión porque ellos también experimentaron lo mismo. Eso sí, no mencionó nombres.

“Quiero decirles que si están pasando por un momento de soledad, depresión o tristeza Dios nunca abandona, que tengan fe, que oren mucho, que no se dejen llevar por esas voces internas que les dicen que no pueden hacer las cosas, que son menos o que no sirven para algo. Ustedes son suficientes, hay mucha gente que los quiere y así como yo me pude levantar después de dos meses en los que no quería hacer absolutamente nada, me daba miedo incluso verme al espejo, ustedes pueden salir de eso también”.

“Que no les dé miedo mostrarse vulnerables con sus amigos, que no les dé vergüenza mostrarse vulnerables con su familia y decir que la están pasando mal o si tienen ese poder de levantarse solo, háganlo, que no se van a arrepentir”, recomendó.

Ramzi confesó que sufre de depresión luego de Tu cara me suena

LEA MÁS: Participante de Tu Cara Me Suena se llevó el susto de la vida

Alejado de todos

Ramzi dijo a La Teja que la depresión no se la generó el no haber ganado el programa de canal 7 sino que fue el estrés y la ansiedad que sufrió después cuando la gente lo detenía en la calle para hablar de su participación.

Además, por algunos problemas familiares que se le vinieron y por la presión que sentía de querer quedarle bien al público después de las muchas presentaciones que le salieron al terminar el programa.

Busquen ayuda cuando realmente se sientan bastante mal y que no tengan miedo a hacerlo”. — Ramzi, cantante

El sancarleño Gabriel Ramírez es conocido como Ramzi y tiene un tema llamado "Báilame". (Cortesía)

“Tuve que tomarme un tipo alejado de las redes, tuve que apartarme de algunos de mis amigos, no quería tener contacto con absolutamente nadie, incluso no quería cantar, o sea, yo estaba harto de la música, estaba harto de los medios de comunicación, estaba harto de la televisión, simplemente no quería nada con nadie, pero ya ese proceso, gracias a Dios, ya terminó”, explicó.

El artista recalcó que es muy importante que se hable abiertamente de la salud mental porque es un problema que muchos sufren en silencio como fue en su caso, pero que solo expresando lo que se siente se puede solucionar.

LEA MÁS: Jonathan Samuel tras ganar Tu cara me suena: “Me deja muchas ganas de seguir trabajando”