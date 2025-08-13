Exparticipante de Tu cara me suena no le aguantó nada a persona que criticó precios de su show

Bryan Villalobos estuvo en Tu cara me suena 2024. Fotografía: Cortesía Teletica. (Cortesía)

Un exparticipante de Tu cara me suena, el programa de imitación y canto de Teletica, no le aguantó nada a una persona que lo contactó interesada en sus servicios, pero que terminó criticando sus precios.

El cantante Bryan Villalobos expuso la conversación que intercambió por WhatsApp con el “aspirante a cliente”, quien salió trasquilado por el sancarleño, quien participó el año pasado en el programa de canal 7.

“Hasta le hubiera regalado el evento, no creo que Carlos Rivera cobre tan barato”, escribió Villalobos en el posteo que hizo en Instagram donde compartió un pantallazo de la conversación.

El hombre, a quien Bryan guardó en sus contactos como “Limpio”, le consultó al artista en su primer mensaje la tarifa por hora de sus presentaciones.

“Hola, buen día, mucho gusto, un placer. Muchas gracias por contactarme. La hora cuesta 75 mil colones en adelante, según el servicio que contrates”, respondió Bryan.

A partir de ahí, el tono de la conversación cambió, pues a la persona no le pareció el precio y terminó comparándolo con el reconocido artista mexicano.

Bryan Villalobos como Elvis Crespo en una de las galas de la pasada edición de Tu cara me suena. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

“¡Quéee! Ni que fuera Carlos Rivera. Muy caro. ¿No me puede hacer precio?”, dijo el interesado.

Bryan tiró el tapón con esa respuesta. “Que usted no tenga para pagar, no significa que mi trabajo sea caro”, afirmó el artista.

Desde luego que la conversación no iba para ningún buen puerto. “Esa no es manera de contestarle a un cliente”, consideró el hombre.

Bryan remató con todo en el cierre del mensaje. “Usted no es mi cliente, para ser mi cliente debe contratarme y usted no tiene para pagarme, qué pena. Muchas gracias”, finalizó el sancarleño.

Usted, ¿qué piensa? ¿Se le pasó la mano a Bryan en su respuesta o estuvo bien lo que le dijo a la persona que lo contactó buscando sus servicios?