Farándula

Exparticipante de Tu cara me suena no le aguantó nada a persona que criticó precios de su show

Cantante expuso todo lo que le dijo a quien buscaba contratarlo, pero que reclamó por lo que debería pagar

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera
Bryan Villalobos, Tu cara me suena
Bryan Villalobos estuvo en Tu cara me suena 2024. Fotografía: Cortesía Teletica. (Cortesía)

Un exparticipante de Tu cara me suena, el programa de imitación y canto de Teletica, no le aguantó nada a una persona que lo contactó interesada en sus servicios, pero que terminó criticando sus precios.

LEA MÁS: Bryan Villalobos de Tu cara me suena: el sancarleño que nació en Puntarenas por casualidad

El cantante Bryan Villalobos expuso la conversación que intercambió por WhatsApp con el “aspirante a cliente”, quien salió trasquilado por el sancarleño, quien participó el año pasado en el programa de canal 7.

“Hasta le hubiera regalado el evento, no creo que Carlos Rivera cobre tan barato”, escribió Villalobos en el posteo que hizo en Instagram donde compartió un pantallazo de la conversación.

El hombre, a quien Bryan guardó en sus contactos como “Limpio”, le consultó al artista en su primer mensaje la tarifa por hora de sus presentaciones.

“Hola, buen día, mucho gusto, un placer. Muchas gracias por contactarme. La hora cuesta 75 mil colones en adelante, según el servicio que contrates”, respondió Bryan.

LEA MÁS: Esta fue la estrategia de Bryan Villalobos para ganar la sexta gala de Tu cara me suena

A partir de ahí, el tono de la conversación cambió, pues a la persona no le pareció el precio y terminó comparándolo con el reconocido artista mexicano.

Tu cara me suena; Temporada 7; Gala 02
Bryan Villalobos como Elvis Crespo en una de las galas de la pasada edición de Tu cara me suena. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

“¡Quéee! Ni que fuera Carlos Rivera. Muy caro. ¿No me puede hacer precio?”, dijo el interesado.

Bryan tiró el tapón con esa respuesta. “Que usted no tenga para pagar, no significa que mi trabajo sea caro”, afirmó el artista.

Desde luego que la conversación no iba para ningún buen puerto. “Esa no es manera de contestarle a un cliente”, consideró el hombre.

Bryan remató con todo en el cierre del mensaje. “Usted no es mi cliente, para ser mi cliente debe contratarme y usted no tiene para pagarme, qué pena. Muchas gracias”, finalizó el sancarleño.

LEA MÁS: Participante de Tu cara me suena tuvo un percance, pero su hijita le dio gran lección

Usted, ¿qué piensa? ¿Se le pasó la mano a Bryan en su respuesta o estuvo bien lo que le dijo a la persona que lo contactó buscando sus servicios?

Exparticipante de Tu cara me suena no le aguantó nada a persona que criticó precios de su show
Bryan Villalobos compartió un pantallazo de la conversación en su "feed" de Instagram. (Instagram/Instagram)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Tu cara me suenaTeleticaBryan Villalobos
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.