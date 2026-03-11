Experiodista de Repretel enfrenta devastador momento: “Estoy con el alma y el corazón destruidos”

El periodista Óscar Ulloa atraviesa un momento muy doloroso, que lo tiene completamente devastado, según confirmó él mismo en redes sociales.

El comunicador, quien formó parte de Noticias Repretel hasta hace cuatro años, contó que en los últimos días vivió una situación muy difícil debido a la enfermedad de uno de sus perritos.

Este miércoles, lamentablemente, el animalito cruzó el arcoíris, dejando un enorme vacío en su vida.

Óscar Ulloa junto a su perrito Batmy. Fotografía: Instagram Óscar Ulloa. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Óscar Ulloa vivió una situación “angustiante” con un sapo cuando llegó a su casa

Un adiós lleno de amor

Ulloa compartió la triste noticia mediante Instagram, donde publicó un emotivo mensaje dedicado a su mascota.

“Voy a extrañarte para siempre Batmy. Batmy ya no está aquí, pero está con mi Lluvy hermosa, que se nos adelantó hace unos años. Gracias Batmy por escogerme como tu papá y darme los mejores años de mi vida”, escribió.

El periodista recordó también que su perrito ahora está junto a Lluvy, otra de sus mascotas que falleció hace algunos años.

Batmy era uno de los perrhijos de Óscar Ulloa. Fotografía: Instagram Óscar Ulloa. (Instagram/Instagram)

“Estoy devastado”

El comunicador reconoció que la pérdida lo tiene profundamente afectado, aunque también siente tranquilidad por haberle dado a su mascota una vida llena de amor.

“Estoy devastado, con el alma y el corazón destruidos, pero feliz de haberle dado la vida más hermosa que cualquier perro desea y se merece. Lo di todo por vos Batmy”, expresó.

En su publicación también mencionó a Fresi, otro de sus perritos, con quien ahora tendrá que afrontar la ausencia.

LEA MÁS: Melissa Durán y excompañero de Repretel se enfrentan en redes y arman gran debate

“Te amo. Siempre serás mi vida entera. Ojalá tengan muchas bolitas allá para que podás jugar con Lluvy. Aquí nos quedamos Fresi y yo, pero algún día nos volveremos a encontrar”, añadió.

Un mensaje para quienes tienen mascotas

Finalmente, Ulloa aprovechó el momento para enviar un mensaje a sus seguidores sobre el amor que se debe dar a las mascotas.

“Amen a sus perritos y abrácenlos todos los días, que sientan el amor tan sincero y real que uno les tiene. Y gracias por tantos mensajes de apoyo estos últimos días”, concluyó.

Óscar Ulloa trabajó en Noticias Repretel hasta marzo del 2022. Fotografía: Archivo LT.

LEA MÁS: Así salió Óscar Ulloa del Morera Soto tras eliminación de Alajuelense ante Pumas en Concacaf