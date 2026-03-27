Experiodista de Repretel lanza filosa indirecta tras salida de Djenane Villanueva

Djenane Villanueva fue despedida de Repretel este 26 de marzo. Foto de Jorge Castillo (Jorge Castillo)

La salida de la periodista Djenane Villanueva de Noticias Repretel sigue dando de qué hablar, y ahora fue una excompañera quien encendió las redes con un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta bien directa.

Se trata de la periodista Alejandra Araya, quien salió del canal el 20 de febrero de 2025. Aunque en su momento se manejó como una renuncia, en el medio trascendió que su salida habría sido más un despido que una decisión propia.

Al conocer la noticia de Villanueva, quien tenía más de 20 años en la televisora de La Uruca, Araya no se quedó callada y publicó un mensaje que rápidamente llamó la atención.

LEA MÁS: Djenane Villanueva habla de su despido de Repretel y la fea forma como se enteró

“Tener a una o un periodista de experiencia y credibilidad en un medio, sin importar la edad, siempre sumará. Nunca será competencia”, escribió en sus redes sociales.

La periodista Alejandra Araya, expresentadora de Noticias Repretel, no se quedó callada al saber del despido de su excompañera. (redes/Facebook)

Sus palabras no pasaron desapercibidas, especialmente porque ambas compartieron redacción durante años. De hecho, Alejandra acumuló casi 19 años en Repretel, de los cuales 15 los vivió en canal 11, donde se convirtió en una de las caras más reconocidas de NC Once.

La publicación dejó a más de uno pensando y sacando conclusiones, sobre todo, en medio de los recientes movimientos dentro del noticiero, que han generado todo tipo de reacciones dentro y fuera de la pantalla.

La periodista Alejandra Araya fue presentadora de la edición matutina de Noticias Repretel.

LEA MÁS: Repretel mueve sus fichas: anuncia cambios y confirma la salida de la periodista Djenane Villanueva

La publicación de Araya generó varios comentarios de seguidores del noticiero de canal 6, quienes también lamentaron la salida de la experimentada periodista.