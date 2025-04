Experiodista de Repretel y su desgarrador mensaje por ingrata muerte de su hermano hace un año

Jeimmy Morera trabajó en los noticieros de Repretel como periodista durante cinco años. Fotografía: Instagram Jeimmy Morera. (Instagram/Instagram)

La periodista Jeimmy Morera publicó un desgarrador mensaje en el que sacó a flote todo lo que siente a un año de la ingrata muerte de su hermano.

Morera es un rostro conocido del país, ya que trabajó en Repretel en sus noticieros NC Once (fuera del aire) y Noticias Repretel. A la televisora renunció en marzo pasado.

Precisamente, días después de salir del canal de La Uruca, Morera sufrió uno de los dolores más fuertes de su vida: la muerte de su hermano, de 24 años, en un atropello.

Los hechos se dieron la noche del 19 de abril en Santa Bárbara de Heredia, cuando el joven, según su hermana, venía del trabajo. El conductor del carro huyó y aún no aparece.

Jeimmy Morera junto a su hermano, quien murió el año pasado a los 24 años producto de un atropello. El chofer huyó y no apareció nunca. Fotografía: Instagram Jeimmy Morera. (Instagram/Instagram)

Este sábado, con motivo del primer aniversario de la dolorosa partida, Jeimmy rompió en dolor en un mensaje que publicó en su Instagram bajo el título “hace un año, la vida se me detuvo”.

“No se imaginan lo difíciles que han sido los días sin Ban. A veces, todo parece estar bien, hasta que, de repente, aparece en una canción, en una foto guardada, o en las palabras de algún desconocido. Y me toca fingir que estoy bien, para no contagiar a otros con esta tristeza que pesa tanto.

“Siento una rabia que aún no se apaga. No dejo de preguntarme: ¿qué fue de aquella persona que, simplemente, decidió irse (el conductor que atropelló a su hermano)?, ¿Está mal desear que no encuentre paz en sus noches? Y es que desde ese día, el tiempo se quebró en silencio, como si el reloj mismo entendiera que ya nada volvería a ser igual.

Jeimmy Morera rompió en dolor en esta publicación que hizo en sus redes a un año de la muerte de su hermano. Fotografía: Instagram Jeimmy Morera. (Instagram/Instagram)

“Con Ban se fue una parte del mundo que era hogar y una risa que traía calma. No hay palabras que alcancen para consolar su ausencia, pero aun así las busco. Porque nombrarlo es no dejarlo ir del todo. Escuchar sus audios me hace sentir que todavía está cerca. Ver sus fotos me da la sensación de que su presencia sigue conmigo. Solo me queda desear, con todo mi corazón, que esté muy feliz y pedirle, donde sea que esté, que me dé fuerzas para seguir acá sin usted”, escribió Morera.

Su mensaje lo acompañó por una tierna foto junto a su hermano.

Desde La Teja le enviamos un fuerte abrazo a Jeimmy en el aniversario de este doloroso recuerdo.

Jeimmy Morera tiene fotos y videos del vehículo que atropelló a su hermano aquella noche del 19 de abril. Fotografía: Cortesía Jeimmy Morera. (Cortesía)

