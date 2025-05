Experiodista de Teletica se orinó en los pantalones cuando lo despidieron de canal 7

Josué Sánchez trabajó en Teletica hasta el 1 de agosto del 2019 luego de casi cinco años. Fotografía: Archivo LT. (Archivo/Archivo)

A casi seis años de su despido de canal 7, el periodista Josué Sánchez reveló que se orinó en los pantalones cuando salió de Recursos Humanos con la noticia de que no sería más parte de la empresa.

LEA MÁS: Experiodista de Teletica, Josué Sánchez, habla con el corazón sobre la fuerte lucha que enfrenta

El comunicador hizo la confesión en el programa de entrevistas Íntimo, que tiene Douglas Sánchez en el canal ¡Opa!, luego de hablar de esa salida que, según dijo, se dio sin una causal de despido concreta.

“Ni siquiera había una razón para que me despidieran. Simplemente, me dijeron que no había razón, pero el jefe (no dio nombres) en ese momento me dijo: ‘Yo trabajo con amigos’. Yo no era amigo”, afirmó Sánchez en el programa semanal de entrevistas.

Fue el 1.° de agosto del 2019, cuando el experiodista farandulero de Telenoticias y el sitio web de canal 7 recibió la dura noticia, tras casi cinco años de trabajar en la empresa, por lo que la impresión y la incertidumbre de lo que vendría lo hicieron orinarse.

LEA MÁS: Experiodista de Teletica, Josué Sánchez, paga carísima factura por estrés y ansiedad

“Cuando estaba saliendo de Recursos Humanos, me oriné en los pantalones porque yo decía, ¿ahora qué? Si fuera que me dijeron que mi trabajo era malísimo, que me jalé una torta, que me peleé con un compañero, que le grité al jefe, que le falté el respeto a alguien, pero no; simplemente, fue porque no era amigo del jefe”, reiteró Sánchez, quien confirmó que esa persona continúa trabajando ahí.

Josué Sánchez fue el periodista de espectáculos de Telenoticias y el sitio web de Teletica por casi cinco años. Fotografía: Archivo. (Facebook)

De la reacción fisiológica que tuvo minutos después de que le dieran la carta, ahondó más casi al final de la entrevista.

“Por dicha, no olía a orines en ese momento. Después de que salí de ahí, una compañera se fue a sentar conmigo debajo de un árbol y yo le decía: “¡Ay, me oriné!”. Seguramente, fue como de la impresión, porque nunca me había pasado (el despido) hasta ese día”, continuó.

LEA MÁS: Periodista Josué Sánchez y su esposo disfrutan de una maravillosa luna de miel

“Me oriné y no me di cuenta. Cuando salí de ahí (de Recursos Humanos) como que me mareé y dije qué es esto, seguro ahí me oriné”, mencionó el periodista, quien sigue trabajando en periodismo y comunicación, pero alejado de las cámaras.