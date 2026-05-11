Experiodista de Teletica suelta la bomba sobre la lucha que está enfrentando

Josué Sánchez Teletica (Archivo/Archivo)

El experiodista de Teletica, Josué Sánchez, decidió abrir su corazón y contar sin filtros la dura lucha personal que está enfrentando, un proceso que no ha sido nada fácil y que sorprendió a más de uno.

“Hace una semana decidí dejar de vapear. No sabía que era tan complicado, creo que era adicto a ese humito de sabores”, publicó en su cuenta de Instagram.

Un proceso más duro de lo que pensaba

Este medio lo contactó para conocer cómo se encuentra y cómo le está haciendo frente a este cambio, y su respuesta fue clara: no ha sido sencillo.

“Ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, dejar el vapeo. Tengo una semana completa de haberlo dejado, me siento más cómodo, puedo respirar mejor, pero no le voy a mentir que ha sido el proceso más duro que he llevado”, contó.

Incluso, comparó este proceso con otros retos personales.

“Ni siquiera bajar de peso es tan difícil como dejar de vapear o cualquier tipo de adicción que uno tenga arraigada”, aseguró.

Una adicción que estaba en todo momento

Josué no se guardó nada y reconoció que el hábito ya formaba parte de su rutina diaria en todo momento.

Confesó que vapeaba antes de comer, antes de hacer ejercicio, después… y hasta durante.

“En todo momento tenía el vapeador en mi mano. Era complicado y me estaba generando una necesidad constante de vapear”, explicó.

Esa misma dependencia fue la que lo llevó a tomar la decisión de hacer un cambio, especialmente ahora que busca llevar un estilo de vida más saludable.

Josué Sánchez habló sin filtros sobre el proceso que está enfrentando. (Instagram)

“Ahora que estoy tratando de salir a correr y cuidarme más, dije que lo tenía que dejar, pero me ha costado bastante”, añadió.

El cuerpo también pasa factura

Apenas lleva una semana sin vapear, pero ya ha sentido los efectos del cambio.

Según contó, no ha sido fácil retomar su rutina normal.

“Me cuesta dormir, me da por comer cosas. He leído que eso pasa las primeras tres semanas, ya después el cuerpo se va acostumbrando”, comentó.

El apoyo que lo empujó a cambiar

El comunicador también destacó que no ha estado solo en este proceso. Sus amigos han sido clave para dar el paso.

“Mis amigos me decían que tenía que dejarlo y aquí estoy intentando”, dijo.

Y aprovechó para enviar un mensaje directo a quienes están pasando por lo mismo.

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“A las personas que vapean, les aconsejo que se animen a hacerlo. Al final trae muchas consecuencias en el futuro y es un vicio que más bien nos empeora la vida. Hay que hacer el esfuerzo para estar bien con uno mismo”, expresó.

Hoy, Josué Sánchez tiene claro que el camino no es fácil, pero también que vale la pena.

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“Se trata de ganar más minutos de vida”, concluyó.