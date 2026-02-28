Farándula

Expresentador de Repretel Edgardo Camacho vivió una emergencia que lo mandó al hospital

Periodista recibió atención médica prácticamente toda la madrugada de este sábado

Por Manuel Herrera

El periodista y expresentador de Repretel, Edgardo Camacho, vivió una emergencia médica en las últimas horas que lo mandó directo al hospital.

Camacho pasó prácticamente toda la madrugada de este sábado recibiendo atención médica por lo sucedido. Según dijo, llegó al hospital a la 1:40 de la mañana y salió casi a las 4.

Edgardo Camacho es recordado por su paso por Instrusos de la farándula.

“Estoy en emergencias del hospital”

“Me acaba de quebrar el dedo. Estoy en emergencias del hospital”, afirmó el comunicador, recordado por su paso por el programa farandulero de Repretel, Intrusos.

Edgardo explicó que sufrió la dolorosa lesión porque se prensó el dedo con el portón de su apartamento.

“41 años y nunca me había quebrado”, destacó.

Así fue la atención en el hospital

La exfigura de Canal 11 pasó por momentos de mucho dolor previo a ser atendido, según contó en un “reel” de Instagram, donde mostró el paso a paso de la atención.

Lo primero que hicieron en el hospital fue darle un vaso con agua fría para que introdujera el dedo y así apaciguar el dolor.

Edgardo Camacho en el hospital

Luego le realizaron unas placas para determinar la fractura y posteriormente le “enyesaron” el dedo.

“El dolor se calmó. Ya casi son las cuatro de la mañana”, dijo cuando le faltaba poco para abandonar el hospital.

Edgardo CamachoRepretelIntrusos de la farándulaperiodistas costarricenses
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

