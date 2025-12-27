Farándula

Expresentador de Teletica cuenta sobre accidente que tuvo y platal que debió pagar

Comunicador instó a las personas a que, en la medida de lo posible, paguen un seguro al carro

Por Manuel Herrera

El expresentador de Teletica, Rodrigo Villalobos, contó esta semana sobre un accidente que tuvo y por el que debió de pagar un platal.

Rodrigo Villalobos hace shows de comedia como parte de las cosas en las que trabaja en el medio del entretenimiento. Fotografía: Instagram Rodrigo Villalobos. (Instagram/Instagram)

Villalobos no hiló fino en el asunto que sacó a la luz en medio de una situación compleja por la que pasó cuando regresaba a Siquirres desde Turrialba, el pasado 25 de diciembre.

De vuelta a Limón, al expresentador del programa infantil RG Elementos se le varó el carro y entre esa frustración fue que soltó la sopa sobre el accidente que tuvo hace unos días.

“Hace poco tuve un accidente y choqué dos carros. Fue un accidente leve, por dicha, pero tuve que pagar 1.2 millones”, mencionó Villalobos.

Rodrigo Villalobos confiesa accidente que sufrió

En una siguiente publicación de Instagram aclaró que no estaba presumiendo que pudo pagar ese montón de plata, más bien explicó que la tuvo que coger de unos ahorros que tenía y ahora está pensando seriamente en la famosa “cuesta de enero”.

“No estoy rajando que pude pagar eso. Tuve que gastarme los ahorros que tenía, por dicha tenía esa plata ahorrada, pero no era para eso; entonces no se confíen, paguen un seguro porque por dicha había ahí esa plata. Por supuesto que ahora mi cuesta de enero va a ser muy grande”, afirmó.

Rodrigo Villalobos es muy recordado en el país por el tiempo que trabajó de niño en RG Elementos. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Rodrigo instó a las personas a pagar un seguro al automóvil sea cual sea el carro que tengan. Si él lo hubiera hecho, muy posiblemente sus ahorros no los hubiera tocado en la situación extraordinaria que enfrentó en carretera días atrás.

Rodrigo VillalobosTeleticacanal 7accidentes de tránsito
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

