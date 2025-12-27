Expresentador de Teletica cuenta sobre accidente que tuvo y platal que debió pagar

El expresentador de Teletica, Rodrigo Villalobos, contó esta semana sobre un accidente que tuvo y por el que debió de pagar un platal.

Villalobos no hiló fino en el asunto que sacó a la luz en medio de una situación compleja por la que pasó cuando regresaba a Siquirres desde Turrialba, el pasado 25 de diciembre.

De vuelta a Limón, al expresentador del programa infantil RG Elementos se le varó el carro y entre esa frustración fue que soltó la sopa sobre el accidente que tuvo hace unos días.

“Hace poco tuve un accidente y choqué dos carros. Fue un accidente leve, por dicha, pero tuve que pagar 1.2 millones”, mencionó Villalobos.

En una siguiente publicación de Instagram aclaró que no estaba presumiendo que pudo pagar ese montón de plata, más bien explicó que la tuvo que coger de unos ahorros que tenía y ahora está pensando seriamente en la famosa “cuesta de enero”.

“No estoy rajando que pude pagar eso. Tuve que gastarme los ahorros que tenía, por dicha tenía esa plata ahorrada, pero no era para eso; entonces no se confíen, paguen un seguro porque por dicha había ahí esa plata. Por supuesto que ahora mi cuesta de enero va a ser muy grande”, afirmó.

Rodrigo instó a las personas a pagar un seguro al automóvil sea cual sea el carro que tengan. Si él lo hubiera hecho, muy posiblemente sus ahorros no los hubiera tocado en la situación extraordinaria que enfrentó en carretera días atrás.