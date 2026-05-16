Expresentadora Karina Campos habla del duelo que atraviesa por la maternidad

La expresentadora y creadora de contenido, Karina Campos, abrió su corazón para hablar sobre el duelo que atraviesa “por culpa” de la maternidad.

En un video de TikTok, Campos habló sobre los grandes cambios que sufrió su vida desde que nació su primera hija Lua, el 26 de octubre del 2024.

Karina Campos se convirtió en mamá en octubre del 2024. Fotografía: Archivo LT. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Karina Campos mandó alarmante mensaje desde la cama de un hospital

Campos dijo que los ajustes que trajo en ella esta etapa la tiene en un limbo, pues mientras disfruta a flor de piel el ser mamá, “atraviesa el duelo silencioso de su identidad anterior”.

Según dijo, en los próximos días hablará de eso con más detalle en redes en un intento por abrirse más con sus seguidores y “hablar de todas esas cosas que muchas veces pensamos pero no decimos”.

“Desde hace un tiempo me siento atrapada en la maternidad. No me estoy quejando, pero sí quiero ser honesta con ustedes, más transparente; contarles lo bonito, pero también lo frustrante, lo que muchas veces no compartimos en redes sociales”, afirmó.

Enfatizó que vive la mejor etapa de su vida como mamá, un papel que ella decidió vivir al máximo y que la hizo replantearse algunas cosas de la mujer que fue.

El video más personal de Karina Campos

“Estoy viviendo la mejor etapa de mi vida, una que no regresa y yo decidí vivirla al máximo. Ser más selectiva con las actividades sociales a las que voy, con los trabajos que acepto. Ser más fiel a lo que me hace feliz en este momento, pero al mismo tiempo siento que todos mis días son iguales y que realmente no tengo nada interesante que mostrar por aquí (en redes) porque mi vida se resume a estar en mi casa, cuidar de mi bebé y, si salgo, ir y venir corriendo porque lo único que quiero es estar aquí con ella”, agregó.

LEA MÁS: Esposo de Karina Campos explota contra señora que le tiró odio a ella y a su bebé en redes

Campos no quiere romantizar esa etapa que vive, de ahí que compartirá las luces y sombras de su proceso.

“Todas estas decisiones también han hecho que me sienta perdida en la maternidad, invisible, cargando un trabajo mental que nadie ve, que nadie valora, pero que es el trabajo más importante de mi vida. Muchas veces me pregunto si volveré a ser esa mujer que brillaba, que se sentía imparable, que casi no tenía miedos ni inseguridades. La verdad, muchas veces extraño esa versión de mí, pero después veo mi realidad y estoy viviendo lo que un día soñé y recuerdo que esta etapa no es para siempre”, recalcó.

Karina Campos y su esposo Mauricio Ulate el día del nacimiento de su primera hija Lua. Fotografía: Archivo LT. (Captura IG)

Mientras ese sentimiento de satisfacción la embarga, el de culpa la frustra. “Es como si existiera una dualidad constante entre priorizar esta etapa con mi bebé, pero al mismo tiempo sentirme culpable por no ser tan productiva como antes, por no brillar igual, por sentirme invisible a veces”, aceptó.

LEA MÁS: Karina Campos vivió con su bebé recién nacida una angustiante situación que no se la desea a nadie