La expresentadora de televisión, Pamela Méndez, tomó una decisión que marcará un antes y un después en su vida.

Méndez dio a conocer este sábado que dejó la nicotina de una vez por todas, uno de los pasos más importantes que dio este 2026.

Pamela Méndez dio a conocer este sábado la importante decisión que tomó. (Instagram/Instagram)

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“Decidiste dejar la nicotina para siempre”, escribió la creadora de contenido en un video de Instagram en el que se muestra tirando a la basura una cajetilla de cigarros.

“Para mi álbum de recuerdos de 2026”, agregó en la publicación.

Así la felicitan por el paso que dio

Sus seguidores rápidamente comenzaron a reaccionar con mensajes y emoticones festejando la noticia.

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“Eso campeona”, “amamos, Pame”, “bendiciones”, “es de valientes”, “sí se puede, campeona”, “fumé por 25 largos años, decidí dejarlo hace 12 años. Al principio fue demasiado difícil, pero cuando se toma la decisión sí se puede”,son parte de los comentarios que le han expresado a Méndez.

Pamela Méndez dio a conocer que dejó la nicotina, según ella, para siempre. (Instagram/Instagram)

Pame es bastante conocida en el país porque trabajó en el desaparecido Canal 9 al lado de Víctor Carvajal y Glenda Peraza,

También se le recuerda por su relación amorosa con Daniel Moreno, de La Media Docena, con quien tiene una hija, Sol, de 10 años.

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