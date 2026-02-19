Fabián Meza no logró la foto, pero sí un video con actor de Netflix

El periodista de Noticias Repretel, Fabián Meza, se topó hace unos días nada más y nada menos que con el actor español Gorka Otxoa en una soda de venta de pollo en Cartago, pero no logró tomarse la foto junto al intérprete, porque su celular estaba descargado.

Fabián Meza, periodista de Noticias Repretel, logró encontrar la evidencia de su encuentro con el actor de Netflix. (redes/Facebook)

Meza contó que reconoció de inmediato al protagonista de la serie “Machos Alfa”, de Netflix, y que no le quedó más que quedarse con el recuerdo en su memoria.

Sin embargo, días después logró conseguir el video del local donde se ve que se acerca y saluda al actor, dejando constancia del encuentro.

“No me pude sacar la foto con Gorka porque tenía el celular descargado, pero apareció el video. Gracias a Más que pollo”, escribió el periodista tras obtener las imágenes.

Fabián Meza, periodista de Noticias Repretel, logró obtener las evidencias de que el actor español Gorka Otxoa estuvo comiendo pollo en Cartago. (redes/Facebook)

Fue justo hace una semana cuando se lo encontró comiendo pollo como cualquier cartaginés y en aquel momento confesó que vivió un momento incómodo antes de confirmar si era el actor.

“Es incómodo ver a alguien conocido y tener que preguntarle: ‘¿Usted es el actor de Machos Alfa?’, pero no podía salir de ahí con la duda. Tipazo”, contó en aquel momento.

El actor español Gorka Otxoa estuvo en el país la semana pasada. (redes/Facebook)

El reportero de canal 6 contó que Otxoa le contó que andaba en la zona porque iría a conocer el volcán Irazú al otro día.

Ya ven del encuentro con el famoso no quedó una foto, pero sí quedó grabado el apretón de manos que se dieron.