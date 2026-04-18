Fabiola Herra confiesa la cantidad de hijos que le habría gustado tener

Fabiola Herra hizo una revelación muy personal al hablar de su vida como mujer, mamá y profesional, dejando ver una faceta muy humana y cercana.

La comunicadora contó que, aunque disfruta profundamente su rol de madre, siempre ha procurado mantener un equilibrio entre su familia y su desarrollo personal.

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Fabiola Herra confesó que le encanta ser mamá. (Instagram/Instagram)

“Me hubiera gustado tener tres hijos”

Herra tiene dos hijas, Sofía, de 16 años, y Lucía, de 19, fruto de su relación con el recordado futbolista Gabriel Badilla.

Sin embargo, confesó que, de haber tenido la oportunidad, le habría gustado agrandar aún más la familia.

“Para mí, ser mamá es una de las experiencias más lindas que vivo todos los días; sin embargo, nunca ha sido lo único que me define. Si volviera a nacer, elegiría de nuevo ser mamá e incluso les confieso que hasta me gustaría tener tres hijos”, dijo en un reel de Instagram.

Fabiola Herra habla de ser mamá, mujer y profesional

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Maternidad sin dejar de lado sus sueños

La periodista destacó que, en su caso, la maternidad no significó renunciar a sus metas personales o profesionales.

Al contrario, ha logrado construir un camino donde puede desarrollarse en diferentes áreas de su vida.

Ese equilibrio entre ser mamá, profesional y mujer, aseguró, “es muy importante en la vida”.