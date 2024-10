Fabiola Mora, hermana de Melissa Mora, está con la boca abierta por estas cosas de Corea del Sur

Fabiola Mora, de 37 años, representa a Costa Rica en el Mrs. Universe 2024. (Instagram)

Fabiola Mora, la guapísima hermana de Melissa Mora, está impresionada y con la boca abierta con un montón de cosas de Corea del Sur.

Ella está en ese país asiático desde inicios de octubre, porque anda representando a Costa Rica en el Mrs. Universe, que aloja su edición 2024 en esa parte del mundo.

La final del certamen de belleza para señoras será este miércoles y, a pocas horas de la competencia, Fabi conversó con La Teja sobre la experiencia vivida.

Antes de irse, ella confesó a este medio que tenía gran expectativa de Corea del Sur, principalmente por cosas relacionadas con su desarrollo, gastronomía y tecnología.

Tras más de una semana por allá, la mrs. Universe Costa Rica 2024 reconoció que todo lo visto y vivido hasta ahora ha sido impresionante e inolvidable.

“Resumo esta experiencia como algo inolvidable y de mucho crecimiento para mi vida”, nos contó el lunes, en medio del corre corre que vivía por ser la noche preliminar del concurso.

Fabi destacó que la cultura surcoreana la tiene atónita porque es de muchos contrastes y eso le fascinó de una manera que ni siquiera le pasó por la mente cuando el 29 de setiembre salió de Costa Rica con destino a ese país.

“La cultura surcoreana es una mezcla fascinante de historia y modernidad. Las tradiciones de ellos se encuentran en cada rincón. Corea del Sur me asombró con su tecnología que es muy avanzada y todos sus carros eléctricos son impresionantes. Sus danzas, sus vestidos, el respeto y la educación de las personas, todo es increíble. Acá se puede dejar algo, que nadie toca nada que no es de ellos”, afirmó sobre sus mayores impresiones de ese país.

En cuanto a la comida, que era uno de los temas que más le preocupaban del viaje, según nos había revelado, dijo que por dicha no tuvo ningún problema.

“La comida es deliciosa. Comen muy bien, muy sano y mucha sopa, pero deliciosa”, destacó.

Fabiola Mora con su traje nacional, llamado Diosa de Oro e inspirado en el grano de oro de Costa Rica: el café. (Instagram)

Fabiola Mora no ve la corona como el triunfo en el concurso

Todas las experiencias vividas por la tica en esas tierras las comparte con 110 mujeres de todo el mundo, quienes son sus contrincantes en la edición 47 de ese certamen de belleza, que en el país lo representan María Teresa Rodríguez y Johanna García.

Mora o alguna de las otras 109 candidatas será electa este miércoles como la nueva reina y, de cara a eso, la abanderada nacional midió sus posibilidades de ganar.

“La competencia es dura. Todas son mujeres hermosas con distintas culturas y un amor a su país. Realmente es dar el corazón y demostrar que no brillamos por lo que llevamos puesto sino por lo que llevamos en el corazón, eso refleja lo que somos”, refirió.

Para Fabiola, el triunfo en el concurso no necesariamente está reflejado en si gana o no la corona, porque va más allá.

“Más allá de la competencia, somos reinas unidas por la pasión y el amor por lo que hacemos. Que cada una de nosotras brille con el corazón, recordando siempre que el verdadero triunfo está en la amistad y el respeto que compartimos, eso es lo más importante”, dijo.

De todas las contrincantes, Fabiola contó que con quien se ha llevado mejor es con la candidata mexicana, con quien ha compartido mucho porque es su compañera de cuarto.

“Con quien he tenido más química es con mi compañera de cuarto que es de México, con un gran corazón y nos hemos llevado demasiado bien. Juntas nos ayudamos una a la otra con amor”, aseguró.

A pesar de eso, dijo que con todas las candidatas compartió y creó recuerdos que nunca se le olvidarán.

Fabiola Mora compite contra 109 señoras más de todo el mundo. (Instagram)

“Cada momento aquí ha sido inolvidable. Desde el instante en que llegué, supe que estaría rodeada de mujeres increíbles, todas con sus propias historias y fortalezas. Cada una de ellas me ha inspirado y juntas hemos compartido risas, desafíos y aprendizajes que llevaré siempre en mi corazón. He tenido el privilegio de mostrar al mundo la belleza y riqueza de mi país y, al hacerlo, he sentido la fuerza y el apoyo de todos”, finalizó.