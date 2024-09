Fabiola Mora, hermana de Melissa Mora, se va en pocos días a Corea del Sur y nos revela todo

Fabiola Mora, hermana de Melissa Mora, representará al país en el Mrs. Universe 2024, el 2 de octubre en Corea del Sur. (Instagram)

Fabiola Mora, hermana de Melissa Mora, tiene prácticamente todo listo para viajar el próximo domingo 29 de setiembre a Seúl, Corea del Sur, donde representará a Costa Rica en el certamen internacional Mrs. Universe 2024 (Señora Universo).

La modelo fue electa en junio de este año Mrs. Universe Costa Rica 2024 y el título le dio el boleto para participar en la competencia universal, que en su edición 47 reunirá en el país asiático a 110 candidatas de todo el mundo.

A pocos días de iniciar la travesía rumbo a este exótico destino, Fabi, de 37 años, habló con La Teja sobre la preparación que ha tenido para el concurso, que será el miércoles 2 de octubre, y confesó las cosas a las que le ha puesto más atención para el viaje.

-¿Cómo se ha preparado para la competencia en Seúl?

He venido preparándome con todo en la pasarela y con una alimentación que, en estos últimos días, ha sido un poco más estricta. Ellas (María Teresa Rodríguez y Johanna García, directoras del concurso) en todo han pensado, incluso en estos días hago el curso para maquillarme solita. Hice unas clases de locución también. Mi preparación ha sido de todo un poco y me siento preparada.

-¿Qué es lo que más le ha costado de su preparación?

Yo soy un poco tímida y esa parte es la que me ha costado un poco más por el tema de la pasarela, pero hemos venido trabajando mucho en eso.

-¿Le ha pedido consejos a su hermana Melissa Mora en medio de este proceso?

Sí, pero ella me dice que lo principal es sentirme segura, cómoda y a gusto con todo.

Fabiola Mora es la actual reina del certamen Mrs. Universe Costa Rica. (Instagram)

-¿Ya tiene todo listo?

Todavía estoy en la selección de las cosas. Esta semana (la que pasó) quiero cerrar con todo. Me falta ver unas últimas cositas, pero los vestidos de noche, ya todos están.

-¿Meli la ha ayudado a hacer maletas y elegir ropa?

Sí, de hecho, en esas hemos estado.

-¿Qué ha sido lo más difícil de hacer para estas maletas?

Definitivamente, elegir el vestuario, porque uno quiere llevarse todo y quiere ir de la mejor manera y representar de la mejor manera, entonces esa parte es la que me ha costado un poco más decidirme.

-¿En qué se enfoca para hacer una buena representación allá?

Ellos se basan mucho en el traje de fantasía, también hay una parte que es un video que uno debe llevar, que tiene mucho valor, en la belleza de la persona y el vestuario también, porque esto tiene que ver mucho por ser un concurso de belleza.

Fabiola Mora está muy feliz e ilusionada con su viaje a Seúl. (Instagram)

-¿Qué nos puede contar del traje de fantasía?

Es sorpresa, pero tiene que ver con algo de la diosa del café. Lo hice con ayuda del diseñador tico Edwin Ramírez.

-¿Ya conoció a sus contrincantes?

Tenemos un grupo de WhatsApp en el que estamos todas y hemos ido conociéndonos un poquito cada una. Ha sido bonito porque está la emoción de que todas queremos vernos, pero por lo menos ya hemos tenido ese contacto.

-¿Les lleva algún regalo de Costa Rica?

Lo que llevo para ellas es algo pequeñito porque son muchas cosas las que hay que llevar en la maleta. Al final tomé la decisión de llevarles un imán para la refri con el nombre del país, creo que es algo que a todos nos gusta traernos cuando viajamos.

-¿Y usted lleva algún amuleto para la suerte?

No, no soy mucho de eso de las cosas de la suerte; primero Diosito que me va a acompañar.

-¿Qué ha aprendido de Corea del Sur?

Lo que he estado viendo un poco más es el tema de la cultura y de la comida. Me he interesado mucho en eso y también en los saludos que tienen allá, pero es difícil aprenderlos.

-¿Y qué le ha parecido la comida?

Comen muy sano, entonces digo que no me va a costar tanto, sí he visto alguna que otra cosita que yo digo que ojalá no me den.

-Dice que ha estudiado saludos también…

El otro día estaba viendo unas palabras, pero ya no me acuerdo bien cómo se decían. Es un poco complicado.

-¿Qué es lo que más le emociona de todo esto?

Conocer la cultura del país y la cultura de las compañeras; eso es lo que me tiene con más ansias.

Fabiola Mora fue electa reina del Mrs. Universe Costa Rica en junio pasado. (Instagram)

-¿Con qué expectativas va a la competencia?

Soy de las personas que siempre piensa de menos a más. Voy a dar todo mi esfuerzo y mi empeño. Me siento segura y preparada para todo, pero en los concursos no se sabe, son muchas mujeres bellas las que van. Quiero disfrutar esto porque se vive solo una vez.

-¿Cuál es su punto fuerte?

Ser latina, a veces somos un poquito diferentes. Alguien me decía que las latinas siempre llaman mucho la atención.

-¿Cómo va a hacer con sus hijos durante los días que estará fuera del país?

Mi mamá y mi hermana se encargan de estar con ellos y acompañarlos. Ese es un tema difícil para mí, de hecho no me voy a quedar muchos días más paseando porque soy muy apegada a mi hijo, mucho, y nunca me he ido tantos días y dejarlo solo y esa es la parte más difícil (tiene dos hijos de 9 y 16 años). Estaré 15 días allá. Regreso el 13 de octubre.