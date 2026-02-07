Fallece Brad Arnold, vocalista de 3 Doors Down, a los 47 años

Brad Arnold, cantante, fundador y vocalista de la banda 3 Doors Down, falleció este sábado 7 de febrero a los 47 años, según se publicó en la cuenta de Instagram de la banda.

Según los reportes internacionales, el músico murió mientras dormía, tras una larga lucha contra el cáncer.

Una lucha acompañada por su familia

De acuerdo con información de los medios, Arnold atravesó este proceso junto a su esposa Jennifer y otros miembros de su familia, quienes lo acompañaron durante su tratamiento.

Brad Arnold falleció a los 47 años. (3 Doors Down/Instagram)

Un referente del rock

3 Doors Down es una banda de rock alternativo, post‑grunge estadounidense formada en Escatawpa, Mississippi, en 1996 por Brad Arnold, Matt Roberts y Todd Harrell.

Arnold fue una de las figuras más representativas del rock convencional a inicios del 2000.

Su nombre quedó marcado en la historia de la música por ser el autor de “Kryptonite”, canción que escribió a los 15 años y que se convirtió en un éxito mundial.

Otros de los temazos de la banda son “Loser”, “Duck and Run”, “When I’m Gone”, “Here Without You”, “Let Me Go” y “It’s Not My Time”, muy presentes en radios de rock.

Su álbum debut “The Better Life” (2000) vendió más de 6 millones de copias y fue certificado 6 discos platino en Estados Unidos, por sus ventas.

Tocaron en la ceremonia de investidura presidencial de Donald Trump en 2017, lo que generó bastante atención mediática y debate entre fans.