Choché Romano confiesa las razones por las cuales se le complicó su vasectomía

Bernardo “Choché” Romano se sinceró en las últimas horas sobre las razones por las que se le complicó la recuperación de la vasectomía a la que se sometió hace unos días.

El presentador, actor y comediante decidió operarse a finales de enero para no tener más hijos, luego de una falsa alarma de embarazo que lo puso a sudar frío tanto a él como a su esposa.

Todo salió bien, pero no siguió las indicaciones

Aunque el procedimiento médico salió sin inconvenientes, Choché reconoció que no acató las recomendaciones médicas y se puso a hacer loco antes de tiempo, lo que terminó complicándole la recuperación.

El comunicador habló del tema por medio de Instagram, luego de que uno de sus seguidores le hiciera la consulta en la cajita de preguntas que habilitó por unas horas.

“¿Por qué se le complicó lo de la recuperación?”, le preguntaron, ahora que ya está puros dieces.

“Por necio, terco y desobediente”

Romano no se anduvo por las ramas y respondió con total honestidad, incluso aprovechando para defender a la uróloga que estuvo a cargo del procedimiento.

“Por no guardar reposo en los primeros días. Por necio, terco y desobediente”, dijo en un inicio, entre otras cosas más.

Luego amplió su mensaje con una advertencia clara para quienes estén pensando en someterse a la cirugía.

“Esta operación es casi que de rutina, mi uróloga es increíble pero si ustedes se la van a hacer, hagan caso. Reposo absoluto los primeros días”, destacó.

Aunque el humorista no contó qué le ocurrió, los médicos explican que, tras una vasectomía, no guardar el reposo recomendado aumenta, sobre todo, el riesgo de sangrado interno en el escroto, hematomas grandes, más dolor e inflamación e infección de la herida.

Papá de dos y decisión tomada

Choché Romano se realizó la vasectomía casi un año después del nacimiento de su segunda hija, Olivia, quien cumplirá un añito el próximo 19 de marzo.

El presentador y su esposa, Ashley García, también son papás de Leah, la hija mayor de la pareja, quien tiene 4 años.

