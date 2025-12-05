Fallece el cantante italiano Sandro Giacobbe, el de “Jardín prohibido” y “Señora mía”

El cantante italiano Sandro Giacobbe falleció a los 75 años. (Getty Images/El País/Getty Images/El País)

El cantante italiano Sandro Giacobbe falleció a los 75 años en Cogorno, Italia, según confirmaron medios locales.

El intérprete, recordado por clásicos como “El jardín prohibido” y “Señora mía”, enfrentaba desde el 2015 un cáncer de próstata que marcó su vida en la última década. Antes de eso también había luchado contra un tumor en las meninges.

Giacobbe fue una figura imprescindible en la escena musical de los años 70, época en la que logró vender cerca de 20 millones de discos alrededor del mundo.

Aunque su éxito se concentró en su país natal, sus baladas cruzaron fronteras y conquistaron al público de música romántica en español.

En marzo del 2025, el artista reveló en una entrevista que la enfermedad le había impedido volver a caminar. Desde entonces, aparecía en redes sociales en silla de ruedas, mostrando con honestidad las consecuencias del cáncer.

Su legado; sin embargo, queda intacto: melodías que marcaron a generaciones y una voz que seguirá viva en quienes crecieron escuchando su inconfundible estilo.

