Farándula

Muere Conrado Osorio, de “La fea más bella” tras lucha contra dura enfermedad

El actor había tenido complicaciones en los últimos meses

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

El actor Conrado Osorio, recordado por sus papeles en producciones como “La fea más bella” y “Clase 406″, murió este jueves 27 de noviembre a los 49 años, según confirmó la prensa internacional.

LEA MÁS: Melissa Mora termina de confirmar que acabó su soltería

Osorio estaba luchando contra un cáncer de colon que le fue detectado a mediados de 2023.

Complicaciones médicas y lucha contra el cáncer

Según medios internacionales, Osorio tuvo complicaciones luego de realizarse una cirugía como parte de su tratamiento, y se le detectó metástasis en el cuello.

LEA MÁS: Luto en el baloncesto: Muere Ethan Dietz, de 20 años, tras varios días luchando por su vida

El actor estaba luchando contra un cáncer de colon.
El actor estaba luchando contra un cáncer de colon. (Minuto 60/Captura)

LEA MÁS: NASA alista arriesgada misión para evitar catástrofe en la Tierra en 2026

El pasado 26 de octubre, en su cumpleaños, el actor compartió un video en el que agradecía a Dios, a su familia y a todas las personas que lo habían acompañado durante el duro proceso.

Trayectoria y legado en la televisión

Osorio nació en Ecuador, pero su sueño en la actuación lo llevó a Colombia y luego a México, y fue en este último país donde obtuvo su primer papel protagónico en la serie juvenil Clase 406 .

También tuvo participación en otras producciones destacadas como En nombre del amor, La ley del corazón, El cartel de los sapos, La reina del sur y La viuda negra, entre otras.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Conrado OrioLa fea más bellaClase 406ColombiaMéxico
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.