Muere Conrado Osorio, de “La fea más bella” tras lucha contra dura enfermedad

El actor Conrado Osorio, recordado por sus papeles en producciones como “La fea más bella” y “Clase 406″, murió este jueves 27 de noviembre a los 49 años, según confirmó la prensa internacional.

Osorio estaba luchando contra un cáncer de colon que le fue detectado a mediados de 2023.

Complicaciones médicas y lucha contra el cáncer

Según medios internacionales, Osorio tuvo complicaciones luego de realizarse una cirugía como parte de su tratamiento, y se le detectó metástasis en el cuello.

El actor estaba luchando contra un cáncer de colon. (Minuto 60/Captura)

El pasado 26 de octubre, en su cumpleaños, el actor compartió un video en el que agradecía a Dios, a su familia y a todas las personas que lo habían acompañado durante el duro proceso.

Trayectoria y legado en la televisión

Osorio nació en Ecuador, pero su sueño en la actuación lo llevó a Colombia y luego a México, y fue en este último país donde obtuvo su primer papel protagónico en la serie juvenil Clase 406 .

También tuvo participación en otras producciones destacadas como En nombre del amor, La ley del corazón, El cartel de los sapos, La reina del sur y La viuda negra, entre otras.