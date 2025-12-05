Muere el actor Eduardo Manzano, “El Polivoz”, a los 87 años

Eduardo Manzano, "El Polivoz", actor y comediante mexicano, falleció este 5 de diciembre. (Redes/Instagram)

El reconocido actor y comediante mexicano Eduardo Manzano, famoso por dar vida a “El Polivoz”, falleció a los 87 años, noticia que confirmó su hijo, el también actor Lalo Manzano, mediante un emotivo mensaje en redes sociales.

“Con profundo dolor despedimos a mi papito hermoso y agradecemos a todos los que respetuosamente se han sumado con sus muestras de cariño”, escribió Lalo, quien también dedicó unas palabras que han conmovido a miles de seguidores.

“Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo. Fue un hombre extraordinario, bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento”, expresó.

El hijo del humorista también recordó la disciplina y el amor con el que su padre construyó una carrera que marcó generaciones.

“Detrás de cada chiste había un trabajador incansable, detrás de cada aplauso había un ser humano que amaba profundamente lo que hacía, y detrás de cada sonrisa siempre hubo un padre que nos enseñó a reír, incluso, en los momentos más difíciles”, dice la publicación.

¿Quién fue Eduardo Manzano?

Eduardo Manzano nació el 18 de julio de 1938 en Ciudad de México y desde muy joven mostró el talento que lo acompañaría toda su vida.

Arrancó su carrera en radio y teatro como imitador, pero su vida cambió en 1959 cuando participó en La Hora del Imitador, donde empató con Enrique Cuenca. Ese encuentro marcó el nacimiento del legendario dúo “Los Polivoces”, que primero fue trío, pero desde 1960 se consolidó como la pareja cómica que arrasaría en teatros, cine y televisión.

Eduardo Manzano y Enrique Cuenca formaron el dúo de comedia Los Polivoces. (Redes/Instagram)

Durante las décadas de 1960 y 1970, Los Polivoces fueron un fenómeno con su programa televisivo y una serie de películas que hoy son consideradas clásicos, como Agarrando parejo (1964), Tres mil kilómetros de amor (1967) y El aviso inoportuno (1968).

Manzano siguió brillando en solitario con participaciones en cine y televisión. Entre sus trabajos se recuerdan filmes como Escuela para brujas (1990) y Yo hice a Roque III (1993). En 2007 conquistó a un nuevo público interpretando a Arnoldo López en la popular serie Una familia de diez, junto a Jorge Ortiz de Pinedo.