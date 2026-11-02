Fallece Enrique González, el hombre que impulsó los concursos de belleza en Costa Rica

Enrique González, experto en certámenes de belleza y moda, falleció este 2 de noviembre. (redes/Instagram)

El mundo de los concursos de belleza en Costa Rica está de luto tras conocerse el fallecimiento del reconocido productor y organizador de certámenes Enrique González, quien durante años estuvo detrás de importantes eventos como Miss Teen Costa Rica, Miss Teen Internacional y Míster Costa Rica.

Una de las personas que lamentó profundamente su partida fue Christy Marín, experta en imagen, etiqueta y protocolo, quien compartió un emotivo mensaje para recordar al hombre que, según contó, cambió por completo el rumbo de su vida.

Marín recordó que conoció a González hace 33 años, de una manera bastante inesperada, cuando ambos coincidieron en una repostería llamada Solpa, cerca del paseo de los Estudiantes.

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En ese momento, ella estaba realizando una encuesta al dueño del establecimiento, cuando el productor entró a comprar algo. Al verla, se quedó observándola y, sin pensarlo mucho, le hizo una propuesta que terminaría marcando su historia.

“¿No quiere participar en un concurso de belleza?“, recordó que le preguntó Enrique.

Christy Marín recordó que fue gracias a Enrique González que entró al mundo de la moda y los concursos de belleza. (redes/Instagram)

Christy reconoció que se asustó y le respondió que no estaba interesada. Sin embargo, él insistió con un comentario que todavía recuerda entre risas.

“Pero usted tiene piernas larguísimas como de reina de belleza”, le dijo antes de entregarle su tarjeta de presentación y marcharse.

Aquella escena fue el inicio de una relación que con los años se convirtió en una de las más importantes de su vida profesional y personal. Marín llegó a ganar en 1994 el concurso Miss Costa Rica Intercontinental.

Según contó, Enrique fue su mánager, mentor, padrino y amigo, y gracias a aquella oportunidad descubrió una vocación que hoy sigue desarrollando como lo es formar personas en materia de imagen, etiqueta y protocolo.

“Hoy es un día triste para mí, estaré eternamente agradecida con ese momento, ese día, ese segundo que cambió por completo el rumbo de mi vida”, expresó Marín.

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La experta también se despidió de González con unas sentidas palabras y le dedicó un mensaje de fe: “Qué Dios te cobije en sus regazos”.

Su recuerdo deja ver que, más allá de los escenarios, las coronas y los concursos de belleza que organizó durante tantos años, Enrique González también marcó la vida de muchas personas que encontraron en él una oportunidad para descubrir su camino.

De las últimas noticias que surgieron de él fueron que en junio de 2021 anunció que se casaría ese mismo año con un joven alemán, 15 años menor y que conoció en Internet, en tierras mexicanas, donde estaba viviendo en aquel entonces, aunque su pareja tenía su familia en Hamburgo y también planeaban irse para Alemania.

Hasta el momento no han trascendido las causas de su muerte.