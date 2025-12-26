Farándula

Fallece Perry Bamonte, histórico integrante de The Cure, a los 65 años

La icónica banda británica confirmó la muerte de uno de sus miembros más importantes

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El mundo de la música lamenta el fallecimiento de Perry Bamonte, reconocido músico británico e integrante de la icónica banda The Cure, quien murió a los 65 años tras complicaciones de salud.

El deceso ocurrió en su vivienda y fue confirmado por la agrupación mediante un comunicado oficial.

El anuncio oficial de la banda

A través de sus canales oficiales, The Cure expresó su pesar por la partida de quien consideraban un amigo cercano y una figura clave dentro del grupo.

Perry Bamonte
Perry Bamonte (Milenio/Captura)

“Con enorme tristeza confirmamos la muerte de nuestro gran amigo y compañero de banda Perry Bamonte, quien falleció tras una corta enfermedad en casa durante la Navidad.

“Callado, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo, ‘Teddy’ fue una parte cálida y vital de la historia de The Cure”, escribieron.

Su aporte a la historia de The Cure

Bamonte inició su vínculo con la banda a mediados de la década de 1980 y en 1990 se integró oficialmente como miembro. Durante su trayectoria se desempeñó como guitarrista, bajista y tecladista, aportando a varias etapas creativas del grupo.

The Cure en la ceremonia de inducción del Salón de la Fama del Rock & Roll en el Barclays Center el viernes 29 de marzo de 2019, en Nueva York. (Evan Agostini/Evan Agostini/Invision/AP)

Reacciones del mundo musical

Seguidores y colegas manifestaron su pesar en redes sociales, recordándolo como un músico británico influyente y un referente dentro del rock alternativo.

Perry BamonteThe CureInglaterra
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

