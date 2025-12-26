Fallece Perry Bamonte, histórico integrante de The Cure, a los 65 años

El mundo de la música lamenta el fallecimiento de Perry Bamonte, reconocido músico británico e integrante de la icónica banda The Cure, quien murió a los 65 años tras complicaciones de salud.

El deceso ocurrió en su vivienda y fue confirmado por la agrupación mediante un comunicado oficial.

El anuncio oficial de la banda

A través de sus canales oficiales, The Cure expresó su pesar por la partida de quien consideraban un amigo cercano y una figura clave dentro del grupo.

Perry Bamonte (Milenio/Captura)

“Con enorme tristeza confirmamos la muerte de nuestro gran amigo y compañero de banda Perry Bamonte, quien falleció tras una corta enfermedad en casa durante la Navidad.

“Callado, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo, ‘Teddy’ fue una parte cálida y vital de la historia de The Cure”, escribieron.

Su aporte a la historia de The Cure

Bamonte inició su vínculo con la banda a mediados de la década de 1980 y en 1990 se integró oficialmente como miembro. Durante su trayectoria se desempeñó como guitarrista, bajista y tecladista, aportando a varias etapas creativas del grupo.

The Cure en la ceremonia de inducción del Salón de la Fama del Rock & Roll en el Barclays Center el viernes 29 de marzo de 2019, en Nueva York. (Evan Agostini/Evan Agostini/Invision/AP)

Reacciones del mundo musical

Seguidores y colegas manifestaron su pesar en redes sociales, recordándolo como un músico británico influyente y un referente dentro del rock alternativo.