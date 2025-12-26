Revelan qué hizo Tylor Chase luego de recibir comida y hospedaje de un excompañero de Nickelodeon

La situación actual de Tylor Chase, exactor de Nickelodeon, volvió a generar preocupación luego de que Daniel Curtis Lee, su excompañero en la serie Manual de supervivencia escolar de Ned, relatara un fallido intento por brindarle ayuda.

Un intento de apoyo que terminó mal

Daniel explicó, mediante un video en TikTok, que decidió ayudar a Chase proporcionándole comida y hospedándolo en un hotel. Sin embargo, horas después recibió una llamada de la administración del lugar alertando sobre daños en la habitación.

“Lo llevamos al hotel y esa misma noche recibió una llamada de la administración. Están molestos. La puerta quedó abierta. ¿Por qué hay un microondas en la tina? El refrigerador está volteado. Me siento devastado", explicó Curtis.

Otras personas también intentaron apoyarlo, sin éxito. (Captura de video/Captura de video)

Advertencias y frustración personal

El actor reconoció que la familia de Chase ya le había advertido que intentar ayudarlo solía terminar mal, pero aun así decidió hacerlo. Además, señaló que los sistemas de apoyo social en California resultan ineficientes ante casos como el de su amigo.

Daniel Curtis Lee contó la experiencia por medio de un video en TikTok. (Daniel Curtis Lee/TikTok)

Otros intentos de ayuda rechazados

Daniel Curtis Lee no ha sido el único en ofrecer apoyo a Tylor Chase. Shaun Weiss, actor de Mighty Ducks, también le ofreció una habitación en un centro de rehabilitación, propuesta que el exactor infantil no aceptó.