Revelan qué hizo Tylor Chase luego de recibir comida y hospedaje de un excompañero de Nickelodeon

Daniel Curtis Lee reveló detalles del intento por ayudar a su excompañero de Nickelodeon, Tylor Chase

Por Yerlin Gómez Izaguirre

La situación actual de Tylor Chase, exactor de Nickelodeon, volvió a generar preocupación luego de que Daniel Curtis Lee, su excompañero en la serie Manual de supervivencia escolar de Ned, relatara un fallido intento por brindarle ayuda.

Un intento de apoyo que terminó mal

Daniel explicó, mediante un video en TikTok, que decidió ayudar a Chase proporcionándole comida y hospedándolo en un hotel. Sin embargo, horas después recibió una llamada de la administración del lugar alertando sobre daños en la habitación.

“Lo llevamos al hotel y esa misma noche recibió una llamada de la administración. Están molestos. La puerta quedó abierta. ¿Por qué hay un microondas en la tina? El refrigerador está volteado. Me siento devastado", explicó Curtis.

Tylor Chase
Otras personas también intentaron apoyarlo, sin éxito. (Captura de video/Captura de video)

Advertencias y frustración personal

El actor reconoció que la familia de Chase ya le había advertido que intentar ayudarlo solía terminar mal, pero aun así decidió hacerlo. Además, señaló que los sistemas de apoyo social en California resultan ineficientes ante casos como el de su amigo.

Daniel Curtis Lee
Daniel Curtis Lee contó la experiencia por medio de un video en TikTok. (Daniel Curtis Lee/TikTok)

Otros intentos de ayuda rechazados

Daniel Curtis Lee no ha sido el único en ofrecer apoyo a Tylor Chase. Shaun Weiss, actor de Mighty Ducks, también le ofreció una habitación en un centro de rehabilitación, propuesta que el exactor infantil no aceptó.

@danielcurtislee

Happy Holidays. Difficult conversation about Tylor Chase and his recovery journey. #tylorchase #danielcurtislee #nedsdeclassified #shelter #epidemic

♬ original sound - Daniel Curtis Lee
Tylor ChaseManual de supervivencia escolar de NedNickelodeonEstados Unidos
Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

