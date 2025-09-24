Tylor Chase, actor de Nickelodeon, genera preocupación ya que está viviendo en la calle

El actor fue parte de la serie de televisión Manual de supervivencia escolar de Ned. (Sdpnoticias/Captura)

Tylor Chase, el actor que interpretó a Martin Qwerly en Manual de supervivencia de Ned de Nickelodeon, tiene preocupados a sus fans tras ser localizado por una seguidora que reveló que vive en condición de calle.

Hace unos días la seguidora, conocida como Lethallalli en TikTok, compartió un video que grabó en una calle de Los Ángeles, Estados Unidos, con el objetivo de recaudar fondos para ayudarlo económicamente y darle un teléfono.

En el clip, el actor se presentó y expresó su agradecimiento por la intención de la joven de ayudarlo. Lethallalli explicó en sus redes que había visto a Chase en varias ocasiones y que siempre se ha mostrado como una persona amable.

Tylor Chase luce así actualmente. (Infobae/Captura)

Las publicaciones generaron donaciones y solidaridad por parte de muchos seguidores. Sin embargo, según informó Infobae, la madre de Tylor pidió que no le entregaran dinero, ya que él no puede administrarlo y pierde teléfonos, además no puede medicarse por sí mismo.

La madre señaló a la tiktoker que Chase necesita asistencia médica.

Ante esto, Lethallalli le propuso entregarle el dinero a ella y que sea quien decida qué hacer con este.