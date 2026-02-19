Farándula

Falleció el rapero Lil Poppa días después de estrenar tema musical

La repentina muerte de Lil Poppa ha conmocionado a sus seguidores

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El rapero estadounidense Janarious Mykel, conocido como Lil Poppa, falleció a los 25 años el pasado 18 de febrero, apenas unos días después de haber lanzado nueva música.

La noticia fue confirmada por medios internacionales como News4Jax, The Independent, The Metro y People en Español. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de su muerte.

Lanzamiento reciente y trayectoria musical

El pasado 13 de febrero, el artista había estrenado el tema Out of Town Bae, sumándose a una discografía que incluye canciones reconocidas como Love & War y Mind Over Matter.

Foto Instagram: Lil Poppa
Lil Poppa había lanzado recientemente Out of Town Bae. (Lil Poppa/Instagram)

Lil Poppa se consolidó como una figura influyente dentro del rap contemporáneo por sus letras personales y su conexión con el público joven.

Reacciones y legado en redes sociales

Tras conocerse la noticia, miles de seguidores expresaron su pesar en redes sociales, especialmente en Instagram, donde dejaron mensajes de despedida y destacaron el legado musical que deja el artista, cuya carrera se vio truncada de manera repentina.

Lil PoppaRaperoEstados Unidos
