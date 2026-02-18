¿Hijos fuera del matrimonio? Isabella Ladera responde con todo a modelo que se opone

Una opinión de la modelo y exreina de belleza venezolana Stephany Abasali encendió la polémica y fue objeto de molestia para Isabella Ladera, la también venezolana y expareja del cantante Beéle.

El comentario que desató el debate

Todo inició cuando Stephany, quien representó a Venezuela en Miss Universe 2024, publicó un video en el que se refería a tener hijos sin haber formalizado una relación.

El clip fue compartido y comentado, convirtiéndose rápidamente en tendencia entre usuarios de distintas redes sociales.

Isabella Ladera anunció hace poco que está embarazada. (Instagram/Instagram)

“¿Ya estamos normalizando que las personas tengan hijos o las mujeres se embaracen antes del matrimonio?”, preguntó la modelo.

Luego, mencionó que para ella es importante que haya un compromiso antes de traer un bebé al mundo, pues considera que el pequeño necesitará a sus padres.

Además, dejó en claro que no está para nada de acuerdo, pues considera que las personas deben ser “más responsables y comprometidas”.

Embarazo y reacción de Isabella Ladera

El video de Abasali fue reposteado por el influencer Oswaldo Villalobos, donde Isabella aprovechó para enviarle una respuesta a la modelo: “Ojalá nunca le toque vivir en carne propia que ese papel no te garantiza nada”.

Stephany Abasali está en medio de la polémica tras su comentario en el video. (Instagram/Instagram)

El video fue reposteado por el influencer Oswaldo Villalobos, donde comentó Isabella Ladera. Foto: Instagram (Oswaldo Villalobos/Instagram)

Este fue un tema sensible para Ladera, pues recientemente anunció de su embarazo, fruto de su relación con el peruano Hugo García, con quien no está casada. Hasta el momento Stephany no se ha pronunciado.

Isabella y su actual pareja se conocieron a inicios del año anterior y oficializaron su relación en octubre de ese mismo año, por lo que han sido objeto de críticas por parte de los internautas, pues consideran que llevan poco tiempo juntos para procrear un bebé, mientras para otros es una decisión personal.

Este será el segundo hijo de Isabella, pero el primero que tendrá con García.

El nombre de Isabella ha sonado fuerte en los últimos meses, pues en setiembre de 2025 salió a la luz un video íntimo entre ella y el cantante Beéle, quienes mantuvieron una relación hasta 2024.