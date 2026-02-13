Farándula

Tras filtración de polémico video con Beéle, Isabella Ladera anuncia noticia que marca un nuevo comienzo

Luego del escándalo mediático que la vinculó con Beéle, la influencer Isabella Ladera confirmó que espera bebé con su nueva pareja

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

En septiembre de 2025 salió a la luz un video íntimo entre el cantante Beéle y la influencer venezolana Isabella Ladera, quienes mantuvieron una relación hasta 2024.

La filtración generó una fuerte controversia en redes sociales y una oleada de reacciones que se prolongaron durante semanas.

LEA MÁS: Mujer que se grabó comiendo un cangrejo para sus redes sociales tuvo un trágico final

Este no fue el primer episodio polémico en la vida del artista, quien estuvo casado con Camila Rodríguez, influencer colombiana y madre de sus dos hijos. El propio cantante confirmó que fue infiel y continuó su relación con Isabella hasta 2024.

Filtran video íntimo del cantante colombiano Beéle y su expareja la venezolana Isabella Ladera.
Isabella Ladera y Beéle estuvieron juntos hasta 2024. (redes/Instagram)

El anuncio que cambia el foco

Actualmente, Ladera atraviesa un momento personal muy distinto. La creadora de contenido anunció que está embarazada de su nueva pareja, Hugo García, con quien espera su primer hijo en común.

LEA MÁS: Esta fue la reacción de Erika Buenfil al enterarse del maltrato que sufrió su hijo a manos de la niñera

“Mitad tuya, mitad mía. Nuestro”, escribió la influencer en una publicación compartida en sus redes sociales, que superó las 655 mil interacciones en apenas una hora.

Reacciones en redes sociales

El anuncio desplazó la atención del pasado conflicto y generó mensajes de apoyo, destacando el inicio de una nueva etapa lejos de la controversia y enfocada en su vida familiar.

Isabella Ladera
Isabella Ladera y Hugo García esperan bebé. (Isabella Ladera/Instagram)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Isabella LaderaBeéleEmbarazo
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.