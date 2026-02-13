Tras filtración de polémico video con Beéle, Isabella Ladera anuncia noticia que marca un nuevo comienzo

En septiembre de 2025 salió a la luz un video íntimo entre el cantante Beéle y la influencer venezolana Isabella Ladera, quienes mantuvieron una relación hasta 2024.

La filtración generó una fuerte controversia en redes sociales y una oleada de reacciones que se prolongaron durante semanas.

Este no fue el primer episodio polémico en la vida del artista, quien estuvo casado con Camila Rodríguez, influencer colombiana y madre de sus dos hijos. El propio cantante confirmó que fue infiel y continuó su relación con Isabella hasta 2024.

Isabella Ladera y Beéle estuvieron juntos hasta 2024. (redes/Instagram)

El anuncio que cambia el foco

Actualmente, Ladera atraviesa un momento personal muy distinto. La creadora de contenido anunció que está embarazada de su nueva pareja, Hugo García, con quien espera su primer hijo en común.

“Mitad tuya, mitad mía. Nuestro”, escribió la influencer en una publicación compartida en sus redes sociales, que superó las 655 mil interacciones en apenas una hora.

Reacciones en redes sociales

El anuncio desplazó la atención del pasado conflicto y generó mensajes de apoyo, destacando el inicio de una nueva etapa lejos de la controversia y enfocada en su vida familiar.