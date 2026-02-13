Mujer que se grabó comiendo un cangrejo para sus redes sociales tuvo un trágico final

Emma Amit, una creadora de contenido de 51 años, falleció luego de consumir un cangrejo venenoso y publicar el video en sus redes sociales.

La mujer filipina murió dos días después en un hospital, tras ingerir un ejemplar identificado como zosimus aeneu, más conocido como “cangrejo del diablo”.

El video que terminó en tragedia

Amit se mostró en el video comiendo cangrejos acompañados de caracoles y otros mariscos que provenían de una playa cercana a su casa, sin saber que el crustáceo contenía toxinas potencialmente letales. El contenido formaba parte de su rutina habitual en redes.

La mujer consumió varios mariscos de una playa en Filipinas, incluyendo un camarón venenoso. Foto: Ilustrativa (Alonso Tenorio/@atenoriofoto)

Emergencia y consecuencias fatales

Las autoridades de Filipinas informaron que la mujer perdió el conocimiento poco después de consumir los mariscos y fue trasladada al hospital de urgencia. Un amigo que también probó el cangrejo falleció.

Este tipo de especie posee una combinación de toxinas con una tasa de mortalidad cercana al 50%.

Alerta por consumo de especies tóxicas

Expertos reiteran la importancia de identificar adecuadamente las especies antes de consumirlas, especialmente en zonas costeras.