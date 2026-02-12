Esta fue la reacción de Erika Buenfil al enterarse del maltrato que sufrió su hijo a manos de la niñera

Erika Buenfil expresó su sentir después de que su hijo Nicolás confesara haber sufrido maltrato infantil por parte de su niñera.

En un encuentro con la prensa mexicana, la actriz explicó que conoció el hecho poco antes de que él lo hiciera público.

“Lo de la nana me acabo de enterar antes de que lo dijera. Que lo enfrente y vaya a terapia. Me lo comentó y lo abracé. Tristemente, son experiencias de vida que pasan”, confesó la actriz.

Erika Buenfil y su hijo Nicolás. (Erika Buenfil/Instagram)

El relato de Nicolás sobre el maltrato

Días atrás, Nicolás contó que la niñera le jalaba las orejas y que nunca se lo había dicho a su madre hasta ahora. Según explicó, en ese momento no tenía claridad para identificar que la situación no era normal, por lo que decidió guardar silencio.

La importancia de hablar y sanar

La actriz recalcó que estos episodios forman parte de experiencias difíciles que requieren apoyo profesional, con el fin de sanar y avanzar, especialmente cuando se trata de acoso escolar y situaciones vividas en la infancia.