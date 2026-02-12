Farándula

Esta fue la reacción de Erika Buenfil al enterarse del maltrato que sufrió su hijo a manos de la niñera

Erika Buenfil habló públicamente luego de que su hijo Nicolás revelara que fue víctima de maltrato infantil

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

Erika Buenfil expresó su sentir después de que su hijo Nicolás confesara haber sufrido maltrato infantil por parte de su niñera.

En un encuentro con la prensa mexicana, la actriz explicó que conoció el hecho poco antes de que él lo hiciera público.

LEA MÁS: Banda de Yeison Jiménez toma una decisión tras la muerte del artista en un accidente aéreo

“Lo de la nana me acabo de enterar antes de que lo dijera. Que lo enfrente y vaya a terapia. Me lo comentó y lo abracé. Tristemente, son experiencias de vida que pasan”, confesó la actriz.

Erika Buenfil
Erika Buenfil y su hijo Nicolás. (Erika Buenfil/Instagram)

El relato de Nicolás sobre el maltrato

Días atrás, Nicolás contó que la niñera le jalaba las orejas y que nunca se lo había dicho a su madre hasta ahora. Según explicó, en ese momento no tenía claridad para identificar que la situación no era normal, por lo que decidió guardar silencio.

LEA MÁS: Hija trans de Elon Musk da de qué hablar tras ser presentada como la nueva imagen de famosa marca

La importancia de hablar y sanar

La actriz recalcó que estos episodios forman parte de experiencias difíciles que requieren apoyo profesional, con el fin de sanar y avanzar, especialmente cuando se trata de acoso escolar y situaciones vividas en la infancia.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Erika BuenfilHijoAbusosAcosoMéxico
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.